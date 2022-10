L’ITA réceptionne un laboratoire de tests sensoriels

Laboratoire de test sensoriel de l'Ita

L’Institut de technologie alimentaire (ITA) a réceptionné, aujourd’hui, son laboratoire de tests sensoriels. Une unité financée par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID). Ce nouveau laboratoire destiné aux centres de recherches, aux industries et aux entreprises du Sénégal va permettre à l’ITA de renforcer la capacité des sciences sensorielles. Le Secrétaire général du ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries, Adama Baye Racine Ndiaye trouve que ce laboratoire vient compléter le dispositif de contrôle des produits mis en place par l’ITA. Il estime que l’ITA a développé une technologie qui permet d’incorporer 15% de céréales de locales dans la fabrication du pain et dans les produits boulangers et pâtissiers.