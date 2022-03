Lancement officiel des Galaxy S22 au Senegal : les derniers smartphones de Samsung enfin disponibles !

Après l’annonce de leur sortie le 9 février dernier, les Galaxy S22 sont désormais disponibles à la vente au Senegal.





Ces nouvelles éditions révolutionnaires de la série S sont dotées d'appareils photo haut de gamme, d'une connectivité ultra rapide et de batteries longue durée pour rendre les expériences mobiles meilleures et plus faciles.





Les Galaxy S22 Series reprennent les fonctionnalités appréciées du Galaxy Note et les aspects les plus célèbres de la série S et les regroupe pour offrir une expérience mobile vraiment unique. Il s'agit d'un bond en avant pour la technologie mobile, qui établit une nouvelle norme de ce que peut être un smartphone.





Pour la première fois dans la série S, le stylo S Pen, signature de Galaxy, est intégré pour vous permettre d'écrire et de dessiner sur le grand écran du Galaxy S22 Ultra et de profiter d'une sensation plus réaliste de stylo à papier. L'appareil photo vous permet d'obtenir les meilleures images et vidéos possibles, que vous soyez en conférence pour le travail, que vous regardiez des films ou que vous restiez connecté à vos proches.