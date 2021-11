Le Sénégal lance son premier satellite en mars 2022

Le Sénégal annonce le lancement de la phase de construction de son tout premier satellite en mars 2022.



Selon l’enseignant chercheur à l’UCAD, Gayane Faye, chef du Laboratoire de télédétection appliquée, le Sénégal a envoyé au centre spatial de Montpellier des étudiants pour travailler sur le premier satellite sénégalais.



«Il s’agit d’étudiants -formés dans les écoles polytechniques de Dakar, Thiès et Saint-Louis- qui viennent compléter leur formation appliquée dans le domaine spatial et vont fabriquer le premier satellite sénégalais au mois de mars 2022», révèle Gayane Faye dans un entretien avec Le Quotidien.



Après la construction des satellites, a-t-il ajouté, il y aura la production des données et d’autres ressources humaines pour l’exploitation et les applications de ces données.