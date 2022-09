Les chiffres de l'explosion de l'appétit "connexion" des sénégalais !

Les sénégalais sont férus d’internet et des coup de fil. L’Artp vient de rendre publics les chiffres de leur usage.



31.78 milliards de minutes d’appel



470 milliards de FCfa. C’est le chiffre d’affaires (Ca) du marché de la téléphonie mobile pour 2021. C’est ce que renseigne l’Artp dans son rapport sur le marché des communications électroniques. Le Ca a cru de 8,87% par rapport à 2020.



Durant la période sous revue, 31.78 milliards de minutes d’appel ont été émises dans les réseaux de téléphonie mobile, contre 28,09 milliards de minutes en 2020. Soit une hausse de 13,16%, lit-on dans le rapport qui vient d’être publié.



La moyenne des appels est passée de 1520 minutes par abonné à 1599 minutes entre 2020 et 2021. «Cela montre l’appétence en communications des consommateurs», indique l’autorité de régulation.



5,42 millions de térabits consommés,

deux fois plus qu'en 2020



Côté internet, le total des lignes s’établit à 16.088.932 en 2021. Il a progressé de 8,52% par rapport à 2020. La part du parc Internet 4G dans le parc Internet mobile est de 47.26%, contre 32,90% l’année précédente, soit un accroissement de 14,3%.



Selon l’Artp, le trafic Internet (fixe et mobile) a atteint 5,42 millions de térabits. Il a progressé de 133% par rapport l’année dernière où il était à 2,24 millions térabits. «Cet accroissement s’explique par l’appétence des consommateurs en services Internet, les innovations entreprises par les opérateurs en termes d’offres et l’accès à la technologie de quatrième génération», renseigne le rapport.



Et sur le marché de l’Internet, Orange reste dominant. Il détient 65,28% des parts de marché en 2021, en hausse de 3,52 points de pourcentage. Free et Expresso détiennent en fin 2021, respectivement 23,72% de part, en baisse de 0,63 point et 9,29% part de marché, en hausse de 4,16 points.



Quel opérateur a tiré son épingle du jeu



En 2021, le nombre de lignes de téléphone mobile a grimpé de 4% par rapport à 2020. Il est à 19.859.981. Orange et Expresso ont respectivement enregistré des hausses de 5,75% et 0,97% de leur parc prépayé et FREE a enregistré une baisse de 3.72%.



Sur le post payé, Free et Orange ont enregistré des notes positives de respectivement 14,54% et 9,28% au cours de l’année 2021. Expresso a enregistré une baisse de 0.58% de son parc post payé.



Orange a réalisé 71,69% de la valeur du marché de la téléphonie mobile contre 72,36% en 2020. Free en hausse à 21.29%. Par contre, la part de Expresso (6,95%) a baissé de 1,04%.