Les meilleurs projets NFT à suivre en 2023 - Nos meilleurs conseils

Alors que la communauté de la crypto attend de voir combien de temps durera le marché baissier, il est certain que le marché est plein de potentiel. Du DeFi au GameFi, l'espace dispose de nombreuses applications qui sont susceptibles de changer la façon dont les choses fonctionnent au cours de la prochaine décennie.





L'un de ces domaines est celui des tokens non fongibles (NFT), qui ont ouvert de nouvelles possibilités pour les créateurs de monétiser leur travail sous la forme d'objets de collection numériques, d'œuvres d'art, de musique, etc. Ils offrent également aux acheteurs la garantie qu'ils achètent un produit authentique tout en permettant de suivre la propriété en toute sécurité, sans risque de duplication ou de fraude.





Dans cette perspective, il est essentiel de connaître les meilleurs projets NFT pour identifier les investissements les plus astucieux, et voici nos meilleurs choix pour des revenus incroyables en 2023.





Metacade (MCADE)

ApeCoin (APE)

Axie Infinity (AXS)

The Sandbox (SAND)

Decentraland (MANA)

EnjinCoin (ENJ)

Quant Network (QNT)





1. Metacade - Une occasion rare de faire des gains





Metacade est un nouveau projet ambitieux qui vise à utiliser la technologie blockchain pour créer la plus grande arcade vidéo virtuelle "play-to-earn" (P2E) du métavers. Il s'agira d'un centre permettant aux joueurs de se connecter à d'autres passionnés de jeux, de gagner de l'argent en jouant à des titres P2E et de contribuer à la révolution du jeu Web3.

En plus de l'expérience de base du jeu P2E, les utilisateurs peuvent également gagner des revenus passifs grâce à plusieurs autres méthodes, notamment en étant récompensés pour leur contribution et leur interaction avec la communauté (comme la rédaction de critiques de jeux ou la participation à des chats en direct).

Le projet est basé sur son token d'utilité et de gouvernance, MCADE, qui est utilisé sur toute la plateforme. Ce token peut également être staké afin d'assurer à ses détenteurs un revenu passif tout en bénéficiant à la communauté. Avec des récompenses de staking payées en stablecoins pour empêcher l'augmentation de l'offre en circulation, il y donc des mesures prises pour sécuriser les détenteurs.





Le programme Metagrants est l'un des points forts de Metacade. Les développeurs de jeux peuvent présenter leurs projets à la communauté Metacade, les détenteurs de MCADE votent pour déterminer les projets qui seront financés. Ce programme donne aux détenteurs de MCADE un grand contrôle sur les priorités des jeux intégrés et commence au troisième trimestre 2023, le premier titre sortant au premier trimestre 2024.





Bien que Metacade n'ait pas encore révélé explicitement le rôle des NFT dans le projet, les ambitions du projet à devenir la plus grande arcade du métavers signifient que les investisseurs peuvent s'attendre à ce qu'il y ait des intégrations de NFT à mesure que le projet se développe. En plus du potentiel élevé de Metacade en matière de GameFi, cela signifie que de nombreux investisseurs expérimentés considèrent Metacade comme un candidat précoce pour l'un des meilleurs projets NFT qui pourrait rapporter des bénéfices énormes.





La phase de presale de Metacade a été incroyablement réussie jusqu'à présent, elle a permis de récolter 2,695 millions de dollars en seulement 5 semaines. Le prix de Metacade va surement augmenter considérablement en 2023, lorsque l'adoption du projet commencera vraiment à décoller, Metacade est un investissement attirant pour ceux qui cherchent à augmenter leur visibilité NFT NFT et ailleurs.





2. ApeCoin - Une nouvelle approche en partenariat avec BAYC





ApeCoin est la crypto-monnaie native de l'écosystème du Bored Ape Yacht Club (BAYC), un réseau en pleine expansion de NFT et de projets similaires. Lancé en mars 2022, l'APE a un large éventail d'utilisations, notamment la gouvernance décentralisée, agissant efficacement comme une monnaie au sein de l'écosystème pour les achats, les jeux et l'accès à des événements exclusifs.





Le token APE fonctionne avec l'APE DAO (Organisation Autonome Décentralisée), qui permet aux détenteurs d'APE de voter sur les décisions relatives au protocole au sein de l'écosystème. Le projet encourage l'intégration d'autres projets, tels que des jeux Web3 ou des collections de NFT, afin de favoriser l'adoption et de bénéficier à la fois de la notoriété du projet et de ses effets de réseau.





La Fondation APE fournit un leadership pendant que le projet en reste au stade initial en gérant les processus DAO qui ne sont pas tout à fait prêts à être mis en ligne ou sur la chaîne. Avec son succès grandissant depuis 2021 et le soutien de Yuga Labs qui a non seulement développé BAYC, mais a également acquis les droits sur les collections NFT populaires de CryptoPunks et Meebits. ApeCoin est un grand nom dans la catégorie NFT.





Cependant, il est difficile de savoir si l'ApeCoin est un bon investissement. On ne sait pas encore si les collections NFT comme BAYC pourront conserver leur valeur, et si elles chutent de manière significative, cela aura probablement un impact sur le prix de l'APE. Cela dit, l'APE peut continuer à croître si elle est capable de relever le défi difficile de l'adoption croissante de sa plateforme en dehors des collections NFT célèbres.





3. Axie Infinity - peut-il retrouver sa dynamique ?





Axie Infinity, créé par Sky Mavis, est un jeu métavers qui utilise la technologie Web3 pour permettre aux joueurs de collectionner et d'élever leurs propres animaux de compagnie numériques, appelés Axies. Les Axies sont des NFT, ce qui fait de chaque animal un bien numérique unique en son genre qui possède également ses propres caractéristiques. Le jeu offre la possibilité de jouer pour gagner de l'argent, ce qui permet aux utilisateurs de tirer un revenu du métavers.





Le jeu se compose de quatre éléments principaux : les combats avec d'autres propriétaires, la reproduction, les terres et le marché d'Axie Infinity. En mode combat, les joueurs utilisent leurs Axies pour s'affronter dans des jeux de cartes au tour par tour, chaque camp étant composé d'un groupe de trois Axies. L'élevage permet aux joueurs de créer des enfants qui peuvent être vendus ou déployés au combat moyennant finance. La maison des Axies est connue sous le nom de Lunacia, qui a été divisée en 90 601 parcelles de terre individuelles. Chaque parcelle est un NFT qui peut être amélioré avec des objets disponibles sur le marché.





Le token Axie Infinity est AXS et est destiné à récompenser les utilisateurs pour leur participation à l'écosystème, mais un autre élément clé du potentiel de hausse des prix est l'adoption continue de la plateforme. Après une forte progression en 2021, la croissance du projet a maintenant ralenti, et il reste à voir s'il peut attirer suffisamment de nouveaux utilisateurs pour être en mesure de conduire les augmentations de prix que les détenteurs espèrent.





4. Sandbox - Donner aux utilisateurs la propriété de leurs créations





Sandbox est un métavers et un écosystème de jeu, construit sur la blockchain Ethereum, qui permet aux utilisateurs de créer, partager et monétiser leurs propres propriétés en jeu. Créé par Pixowl, il s'attaque au marché traditionnel du jeu où les plateformes possèdent et contrôlent le contenu généré par les utilisateurs, en permettant aux créateurs d'avoir la propriété complète du contenu qu'ils créent dans le jeu.





Sandbox se compose de VoxEdit, qui permet de créer des objets 3D (ASSETS) à l'aide d'un token appelé ERC-1155, de Sandbox Marketplace, qui permet de publier et de vendre des ASSETS sur le système de fichiers interplanétaires (IPFS), et de Sandbox Game Maker, qui permet de créer des jeux 3D.





Les transactions sont alimentées par des tokens SAND et, comme beaucoup des meilleurs projets NFT, les utilisateurs peuvent dégager des revenus, en vendant des NFT sur le Marché ou en créant des jeux avec le Game Maker, tandis que les joueurs peuvent obtenir des récompenses des jeux des autres utilisateurs ou louer leurs parcelles LAND. Sandbox tente de mettre en place un grand changement dans le domaine des jeux, où les créateurs sont récompensés pour la valeur qu'ils génèrent pour les propriétaires de plateformes.





5. Decentraland - Des NFT de parcelles de terrain décentralisées





Decentraland est un autre monde virtuel conçu sur Ethereum. Il est détenu et gouverné par ses utilisateurs, avec trois tokens natifs : MANA, LAND et Estate. Les tokens sont utilisés pour accéder à des activités telles que la visite de la galerie d'art de la Crypto Valley pour acheter des œuvres d'art, le commerce à Bartertown avec d'autres utilisateurs ou l'apprentissage à l'Université Decentraland. MANA est la monnaie de Decentraland, et LAND et Estate sont des NFTs représentant de petites parcelles de terrain numérique.





Decentraland propose une expérience unique de métavers où les utilisateurs peuvent posséder la valeur qu'ils créent dans le monde virtuel et la transférer directement en biens matériels. Grâce à la décentralisation du projet, Decentraland a créé un métavers avec une nouvelle approche, qui permet aux utilisateurs d'explorer une variété de lieux numériques développés par la communauté, d'un centre astrologique à des courses de voitures, et permet même aux utilisateurs de devenir des propriétaires numériques.





La structure de propriété et de gouvernance de Decentraland est décentralisée grâce à une DAO (Decentralized Autonomous Organization), qui exige que les utilisateurs détiennent des tokens MANA, LAND ou Estate afin d'avoir le droit de vote pour les changements proposés qui pourraient être apportés au protocole, ce qui donne une valeur supplémentaire au token.

Comme pour Axie Infinity, le plus gros problème de Decentraland est son manque de dynamisme. Après avoir atteint son sommet en 2021, le projet n'a pas encore été en mesure de rétablir l'engouement qu'il avait suscité, et le token MANA a vu son prix s'effondrer en conséquence. S'il parvient à regagner des utilisateurs et à susciter à nouveau l'intérêt, il pourrait certainement être un projet à suivre.





6. EnjinCoin - Les NFT comme un service





Enjin est une plateforme blockchain qui permet à ses utilisateurs de créer et de gérer leurs propres NFT sans coder. Enjin propose une variété d'outils, dont l'Enjin Marketplace, où plus de 2 milliards de tokens ont été lancés, dont la plupart sont des NFT utilisables dans des projets axés sur le jeu virtuel.





En utilisant les outils d'Enjin pour créer des actifs blockchain sans codage, les entreprises peuvent débloquer de nouvelles options promotionnelles pour les clients tandis que les développeurs ont accès à la mise en œuvre d'actifs numériques hébergés sur la blockchain dans leurs projets avec facilité. Enjin offre une plateforme ouverte à tous ceux qui souhaitent expérimenter de nouvelles technologies, ce qui pourrait permettre de développer de nombreux cas d'utilisation futurs.





Le grand défi pour Enjin semble être de savoir s'il peut ou non s'imposer comme le lieu de référence pour la création de NFT et si ENJ peut monter beaucoup plus haut qu'il ne l'a déjà fait. Après une forte baisse suite aux sommets de 2021, on ne sait pas combien de temps cela prendra pour remonter.

7. Quant Network - Idéal pour les NFT d'entreprise





Quant Network ne fait pas souvent parler de lui à côté des projets NFT plus connus, mais les progrès sont constants pour cette startup basée à Londres. Visant les paiements d'entreprise et les CBDC à l'aide de leur plateforme d'interopérabilité Overledger, ils ont plus récemment fait leur entrée dans le monde des NFT en publiant Overledger Tokenize.





Le monde de l'investissement fractionné est l'un des domaines où les NFT peuvent avoir un avantage significatif, et Quant Network espère obtenir l'adoption des grands acteurs financiers établis. S'il y parvient, il pourrait débloquer un énorme marché, ce qui le place parmi les meilleurs projets NFT, mais comme le projet ne dévoile pratiquement rien, c'est un investissement risqué par rapport à de nombreux autres projets.

Conclusion: Metacade - Une perle rare pour les investisseurs intelligents de NFT.

La plupart des projets NFT actuellement en cours sur le marché des crypto-monnaies vont devoir relever le défi de retrouver leur élan, après une année difficile qui a fait reculer les attentes de tous. Sans utilité supplémentaire intégrée aux projets, il semble peu probable qu'ils puissent surmonter les fluctuations du marché.





Les plateformes axées sur l'utilité offrent une base beaucoup plus solide, et avec Metacade qui présente son centre de jeu P2E dirigé par la communauté, ainsi qu'un écosystème diversifié offrant des possibilités de connectivité NFT à l'avenir, l'arcade virtuelle semble de plus en plus susceptible de générer des gains importants.





Cependant, comme les étapes de la presale de Metacade se sont rapidement écoulées, il se pourrait que la possibilité d'obtenir ces gains ne soit ouverte que pour un petit moment encore. Le projet vaut certainement la peine d'être suivi, en particulier pendant que les offres sont toujours en cours.