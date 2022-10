Les produits Apple qui devront passer sur l’USB-C et abandonner le Lightning

Apple pourrait encore proposer l’iPhone 15 avec le port Lightning sachant que le smartphone sortira en 2023

Le Parlement européen a voté cette semaine pour un chargeur universel en Europe et ce sera avec l’USB-C. Cela va obliger tous les constructeurs à utiliser uniquement cette connectique sur les smartphones, tablettes, consoles portables, appareils photo et plus encore d’ici à l’automne 2024. Naturellement, le groupe qui va être le plus touché est Apple, la société va devoir abandonner le port Lightning (du moins en Europe).





Il se trouve qu’Apple utilise déjà le port USB-C, et ce sur plusieurs produits. On les retrouve notamment sur les Mac et sur les iPad. Mais d’autres ont toujours le port Lightning. Cela devra changer d’ici à l’automne 2024.





Bien sûr, le produit le plus important d’Apple, à savoir l’iPhone, est celui qui est dans le viseur. Techniquement, Apple pourrait encore proposer l’iPhone 15 avec le port Lightning sachant que le smartphone sortira en 2023. Mais plusieurs rumeurs ont déjà révélé que l’iPhone 15 devrait abandonner le port Lightning pour passer à l’USB-C. À voir maintenant si ce sera réellement le cas ou s’il faudra attendre l’iPhone 16 en 2024.





Outre l’iPhone, Apple va devoir abandonner le port Lightning sur le boîtier de charge des futurs AirPods pour proposer un port USB-C à la place. Cela devra également être une réalité avec le futur iPad d’entrée de gamme, ainsi que plusieurs accessoires (batterie externe MagSafe, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse et produits Beats).