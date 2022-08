Les trois nouveautés de WhatsApp pour mieux garantir la vie privée de ses utilisateurs

WhatsApp pour mieux garantir la vie privée de ses utilisateurs

L’application WhatsApp est en train d’être revisitée afin de mieux garantir la vie privée des utilisateurs. Par exemple, vous pourrez cacher que vous êtes en ligne et mettre plus de temps à supprimer vos messages. Il sera également possible de quitter secrètement une conversation groupée.





La suppression des messages était déjà possible dans l’application, mais seulement pendant maximum une heure après l’envoi. Lors d’une future mise à jour, ce laps de temps sera étendu à plus de deux jours. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez, par exemple, supprimer ce message que vous regrettez d’avoir envoyé la veille. Toutefois, cela ne garantit pas que les amis ne verront pas le message supprimé: s’ils ont activé les notifications, ils auront déjà lu quelque chose sur leur téléphone.





En masquant votre statut en ligne, les autres utilisateurs de WhatsApp ne sauront pas que vous êtes connecté pour lire un message. Le mot “en ligne” n’apparaîtra plus sous votre nom en haut d’une fenêtre de chat. Il était déjà possible de désactiver les accusés de lecture, qui montrent à vos interlocuteurs si vous avez vu leurs messages.