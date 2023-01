Netflix : le partage de compte va devenir bientôt payant

Vous n’allez bientôt plus pouvoir aussi facilement être 5 (voire plus) à partager le même compte Netflix. C’est ce qu’on a appris ce jeudi 19 janvier, dans la foulée de la communication des résultats de la plateforme de streaming - où Netflix a expliqué qu’elle comptait désormais 230,75 millions d’abonnés payants dans le monde.



Dans son communiqué, Netflix indique que les utilisateurs auront la possibilité de payer un supplément s’ils souhaitent partager leur compte avec une personne qui ne vit pas sous le même toit. Et les personnes qui utilisent un compte qui n’est pas le leur verront leur accès coupé si le propriétaire du compte n’active pas cette nouvelle option payante de leur côté. Ce nouveau système sera mis en place à la fin du premier trimestre de 2023.





Netflix estime que la pratique du partage de comptes s’étend à plus de 100 millions de foyers dans le monde. Et Greg Peters, le nouveau co -directeur général, sait déjà que ça « ne va pas être une décision universellement populaire », comme le rapporte l’Agence France Presse. Il pense même que Netflix va connaître une vague de résiliations après le déploiement de cette mesure, avant qu’elle ne puisse porter ses fruits pour les revenus de Netflix - qui s’attend à ce que les personnes dont l’accès va être coupé prennent un abonnement à leur nom.