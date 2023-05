Nouvelle politique de Google : Voici les adresses Gmail qui disparaîtront en décembre 2023

Pour renforcer sa sécurité, Google va procéder à la suppression de milliers de comptes Gmail, YouTube et Google Photos jugés inactifs.







La suppression de milliers de comptes Gmail, YouTube et Google Photos s'effectuera à partir de décembre 2023, a annoncé Ruth Kricheli, la vice-présidente de la gestion des produits chez Google.





«A partir de cette année, si un compte Google n’a pas été utilisé ou connecté depuis au moins deux ans, nous pourrons supprimer le compte et son contenu, y compris le contenu de Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube et Google Photos», a déclaré Ruth Kricheli, la vice-présidente de la gestion des produits chez Google, dans un communiqué repris par CNEWS.





Ruth Kricheli motive cette décision de Google par la vulnérabilité des comptes abandonnés qui peuvent être utilisés à des fins diverses (vol d’identité, vecteur de contenu indésirable...).





L'entreprise américaine annonce que cette nouvelle mesure n'engage que les comptes personnels et non les comptes professionnels. Elle commencera par supprimer les comptes créés et qui n’ont jamais été utilisés, avant de s’attaquer progressivement aux autres.





Avant de passer à l'acte, Google enverra néanmoins des alertes sur les comptes et les adresses de récupération des comptes fournies lors de l’inscription.









Google précise que si un compte est supprimé, il ne pourra pas être récupéré par quelqu’un d’autre. Ce compte n’existera tout simplement plus.