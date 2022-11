PewDiePie perd son titre de personne la plus suivie sur YouTube, dépassé par MrBeast

C’est une petite révolution sur YouTube. Jusque-là personnalité la plus suivie sur la plateforme de vidéos depuis 2013, PewDiePie, et ses plus de 111 millions d’abonnés, ont été dépassés par MrBeast.



Depuis le début de la semaine, le youtubeur américain compte officiellement plus d’abonnés que son homologue suédois (qui filmait ses parties de jeux vidéo à ses débuts), le devançant désormais de quelques dizaines de milliers de personnes, rapporte le site Dexerto.



Il a été félicité par YouTube ce mardi 15 novembre.



54 millions de dollars de revenus



En juillet dernier, MrBeast avait été le second youtubeur à atteindre la barre des 100 millions d’abonnés, lui qui possède sa chaîne depuis 2012, mais qui a connu un boom en 2018 avec ses dons de plusieurs milliers de dollars à d’autres youtubeurs et à des streamers de Twitch.



Jimmy Donaldson dans la vraie vie, 24 ans, s’est ensuite peu à peu imposé sur YouTube avec ses vidéos de défis hors normes et parfois particulièrement onéreux : « ’Squid Game’ dans la vraie vie », « J’ai offert une île privée à mon 100 000e abonné », « Je n’ai rien mangé pendant 30 jours »…

Ses vidéos cumulent en moyenne entre 30 et 90 millions de vues, et lui ont rapporté jusqu’à l’année 2021 54 millions de dollars, selon Forbes.



À noter que MrBeast, qui rêve « d’être Elon (Musk) un jour », reste toutefois sur YouTube encore loin derrière la chaîne indienne T-Series, avec ses 229 millions d’abonnés.