"Dangereuse" ou "hilarante" ? C'est quoi Ten Ten, l'application qui explose chez les ados

Une nouvelle application en est l’illustration. Elle défraye la chronique depuis quelque temps. Son nom : Ten Ten.





Apple : l’alarme de votre iPhone ne vous réveille pas ? Ce n’est peut-être pas de votre faute



Des messages diffusés, que le téléphone soit verrouillé… ou non

Le principe de cette application reprend une vieille recette. Celle du talkie-walkie, permettant à ses utilisateurs de discuter de manière instantanée avec ses contacts, ajoutés au préalable.





L’échange de messages vocaux démarré, on entend en direct le message diffusé par l’application. C’est là que le bât blesse. Car le vocal est émis, que Ten Ten soit ouverte, ou non. Et que votre téléphone soit verrouillé, ou non.





Cette diffusion intempestive de messages pose le problème de l’intrusion des téléphones et de leurs utilisations dans la vie privée, mais également dans la vie professionnelle des usagers.





« Trop dangereuse », « hilarante »





En effet, comment réagir en réunion, en classe ou lors d’un repas familial lorsqu’un message d’ordre privé parvient aux oreilles de tous ? De nombreux utilisateurs s’en sont plaints sur les réseaux sociaux comme X ou TikTok.





Sur X, un internaute décrit la nouvelle app comme « hilarante », un autre déclare que c’est « l’appli du siècle, c’est trop drôle ». D’autres utilisateurs, fort heureusement, jugent cependant Ten Ten comme « trop dangereuse ». Un autre conseille de ne » jamais (aller) en cours avec votre téléphone si l’application est installée », cette app étant surtout utilisée par les jeunes pour faire des canulars audios.





Pour empêcher les messages d’être diffusés, il faut activer le mode avion ou « ne pas déranger » sur votre téléphone mobile.





Collecte de données

L’application collecterait par ailleurs de nombreuses données personnelles, comme détaillé dans la politique de confidentialité qu’il est obligatoire d’accepter pour finaliser l’inscription. Par ailleurs, celle-ci n’est pas finalisée et est toujours en cours d’écriture.





Nous collectons les noms, les numéros de téléphone, les noms d'utilisateur, les préférences de contact, les données de contact ou d'authentification et d'autres informations similaires.





L'application Ten Ten

Dans sa politique de confidentialité





Google, Facebook, Amazon… Comment l’Union européenne a chamboulé les géants du numérique

Application téléchargée plus d’un million de fois

Comme Bereal, cette application a été créée par deux Français, Antoine Baché et Jules Comar. Ten Ten réalise actuellement une véritable percée dans le monde des applications mobiles.