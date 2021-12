Sanctions des opérateurs de téléphonie : Le Dg de l’ARTP apporte des précisions

Suite à la sanction des opérateurs de téléphonie, le directeur général de l’autorité de régulation des télécommunications et des postes(ARTP), a apporté des précisions. Selon Abdoul Ly, tout est parti de la mise en demeure suite aux manquements notés dans la qualité de service.



« Les sanctions que nous avons infligées aux opérateurs découlent d’un processus long. Ce processus, a démarré en 2020. Nous leur avions servi des mises en demeure. Je pense que c’est en juin 2020 pour des défauts constatés dans le cadre de la qualité des services, de la couverture également et nous venons de terminer 13 semaines d’une campagne de surveillance de la couverture et de la qualité de service. 13 semaines pendant lesquelles, l’ensemble des ressources de l’ARTP ont sillonné l’étendue du territoire. Nous avons constaté des manquements très graves dans le respect en tout cas des contraintes qui sont dans les cahiers de charge. Après la mise en demeure de 2020, nous avons procédé à la sanction. La sanction n’est pas une finalité pour nous mais, c’est quand même un aspect qu'il pourra nous arriver d’utiliser et c’est ce que nous venons de faire », dit-il sur les ondes d’Iradio.