[Portrait] Serigne Pape Malick Sy, Tivaouane pleure toujours son « prince »

L’ombre de Serigne Pape Malick Sy plane sur la ville sainte. Tivaouane pleure toujours son défunt porte-parole, Serigne Pape Malick Sy. Fils cadet de Serigne Babacar Sy et de Sokhna Astou Kane, il a été arraché à l’affection des disciples tidianes il y a deux ans, le jeudi 25 juin 2020 à l’âge de 80 ans (1940-2020).





"Thiâte" (le cadet), comme on l'appelait affectueusement, était d’une ouverture d'esprit et d'une générosité à nul autre pareil. Cheikhal Khalifa (son père) lui vouait une affection démesurée pour l'amour qu'il portait à son père El Hadji Malick dont Pape Malick est l'homonyme. « Mon père n'aimait pas qu'on touche à un cheveux de Pape Malick. Ses désirs et ses caprices étaient des ordres. Je me rappelle le jour où Pape Malick est tombé malade. Mon père nous a convoqués pour nous demander d'aller dire à Dieu de préserver Pape Malick parce qu'il ne supporterait pas de le perdre », confiait Al Maktoum.





Portrait du « Prince » de Tivaouane.