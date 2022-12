Twitter : Elon Musk annonce qu’il démissionnera… dès qu’il aura trouvé un remplaçant

Le propriétaire du réseau social a contesté, quelques heures plus tôt mardi 20 décembre, le résultat du vote qu’il avait lui-même lancé sur son avenir à la tête de la plate-forme.



Elon Musk a annoncé mardi 20 décembre qu’il démissionnerait de Twitter lorsqu’il aurait trouvé un remplaçant. « Je démissionnerai de mon poste de PDG dès que j’aurai trouvé quelqu’un d’assez bête pour reprendre mon job ! Ensuite, je me contenterai de diriger les équipes chargées des logiciels et des serveurs », a-t-il écrit dans un tweet.



Le milliardaire avait mis en doute, dans un tweet publié quelques heures plus tôt, le résultat du sondage qu’il avait lui-même lancé lundi. Celui-ci donnait une majorité de votants en faveur de son départ de la direction de la plate-forme.





Devenu seul propriétaire du réseau social le 27 octobre, le milliardaire avait assuré en lançant son sondage qu’il se plierait à son résultat. Mais dans une série de réponses à différents tweets, il semble désormais estimer que le résultat a été faussé par le vote de bots.





« Nous avons un léger problème de bots sur Twitter »



Le résultat du sondage, qui a compté 17 millions de participants, donnait une majorité de 57 % en faveur du départ de M. Musk, moins de huit semaines après sa prise de contrôle du groupe pour 44 milliards de dollars.



Mais selon un sondage réalisé par la société américaine HarrisX auprès de son propre échantillon d’utilisateurs de la plate-forme et publié mardi 20 décembre, 61 % des personnes interrogées sont en faveur du maintien d’Elon Musk au poste de directeur général. L’institut assure que son enquête d’opinion a été réalisée indépendamment de Twitter ou « de toute organisation liée à Elon Musk ».





« Intéressant, cela semble suggérer que nous avons bien un léger problème de bots sur Twitter », a réagi M. Musk sous le tweet de l’institut présentant ses résultats. Un bot (abréviation de « robot ») est un logiciel qui exécute des tâches automatisées, répétitives et prédéfinies. Le terme est aussi utilisé pour désigner des comptes sur les réseaux sociaux qui relaient mécaniquement des informations, qu’ils soient tenus par des humains ou par un logiciel chargé de publier des messages programmés à l’avance.