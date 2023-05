Une intelligence artificielle de Google permet de prévenir les inondations une semaine à l'avance

Le patron du géant du numérique estime que «l'intelligence artificielle représente une occasion unique pour le monde d'atteindre ses objectifs en matière de climat».







Les images de villes submergées par les eaux font partie de notre quotidien. En France, plus de la moitié des 264.000 catastrophes naturelles survenues entre 1982 et 2021 étaient des inondations. Pour tenter de prévenir ces incidents climatiques, le géant américain Google met au point depuis plusieurs années un service appelé Flood Hub, capable grâce à l'intelligence artificielle de prédire jusqu'à une semaine à l'avance le débordement d'un cours d'eau. Le service est désormais disponible en France dans l'application et sur le site Google Maps.





L'intelligence artificielle développée par Google effectue des relevés hydrologiques grâce à des images satellites et des données météorologiques. En comparant le niveau attendu des cours d'eau à la cartographie des zones inondables, Flood Hub se révèle capable de signaler avec précision un risque d'inondation à une adresse donnée. «Nous nous efforçons d'étendre les alertes de prévision des inondations dans Search et Maps afin de mettre ces informations à la disposition des gens lorsqu'ils en ont le plus besoin», indique le vice-président de Google, Yossi Matias, dans un communiqué.





Prévenir pour mieux guérir





Outre la France, le géant du numérique étend ce service à 79 autres pays cette semaine et couvre désormais 460 millions de personnes. L'entreprise se félicite du développement de Flood Hub dans «certains des territoires ayant les pourcentages les plus élevés de population exposée au risque d'inondation». Le vice-président de Google rappelle les estimations selon lesquelles «les inondations touchent chaque année plus de 250 millions de personnes dans le monde et causent des dommages économiques d'environ 10 milliards de dollars».





La prévention constitue l'une des clés dans un environnement marqué par un dérèglement climatique et toutes les catastrophes naturelles qui s'ensuivent. Un Français sur quatre habite dans une zone exposée aux différentes conséquences des inondations par débordement d'un cours d'eau, selon le ministère de la Transition écologique. Parmi eux, 64 % n'en ont pas conscience. Une technologie comme Flood Hub se révèle susceptible d'informer directement les potentielles victimes plusieurs jours en avance.