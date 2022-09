Usage des Drones : la loi va changer à partir du 3 novembre

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) est l’autorité qui délivre les autorisations d'exploitation des drones. Elle va introduire une nouvelle règle dans moins de deux mois.



D’après Le Soleil, qui donne l’information, le directeur de l’ANACIM, Sidy Guèye, a annoncé que les télépilotes et conducteurs de drones devront être détenteurs de licences que ses services vont commencer à délivrer le 3 novembre prochain.



Le journal souligne que Sidy Guèye a fait cette annonce dans un communiqué publié hier, mardi, après une audience qu’il a accordée à l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Izawa Osamu.



Le Soleil renseigne que ce dernier était à l’ANACIM pour s’imprégner de la législation en matière d’exploitation des drones. Il a profité de l'occasion pour rappeler les bienfaits de ces engins qui peuvent changer le quotidien des populations dans les domaines de la santé et de l’agriculture, notamment.