Visite de Huawei Sénégal aux étudiants de l’UGB dans le cadre du Programme IDP

Huawei Sénégal a rendu visite aux étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis dans le cadre de son programme Intern Development Program (IDP). Cette initiative vise à offrir aux étudiants qualifiés leur première expérience professionnelle chez Huawei, leur permettant ainsi de développer des compétences précieuses dans un environnement technologique avancé.





Le recteur de l'UGB a chaleureusement accueilli la délégation de Huawei. Lors de cette rencontre, il a félicité Huawei pour cette belle initiative et a exprimé son souhait de renforcer le partenariat entre Huawei et l'UGB. L’Université étant déjà une Huawei ICT Academy, bénéficie de cette collaboration pour enrichir la formation de ses étudiants en technologies de l'information et de la communication (TIC).