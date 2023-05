WhatsApp dévoile une nouvelle fonctionnalité qui va ravir les "petits cachotiers"

Aux Etats-Unis, Meta continue d’améliorer l’application mobile WhatsApp. Hier lundi 15 mai, Mark Zuckerberg a annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée "Chat Lock". Le nouvel outil permettra de protéger les conversations en créant des mots de passe et un dossier séparé, afin que d’autres personnes n’aient pas accès aux messages.





Les notifications masquées









En d’autres termes plus clairs, il sera possible pour l’utilisateur de verrouiller ses discussions, qu’il s’agisse de discussions individuelles ou de groupes. Ces messages sont alors retirés de la boîte de réception principale et placés dans un dossier spécifique accessible uniquement avec un mot de passe ou des données biométriques.





La fonctionnalité masque également de façon automatique les notifications des messages. Elles n’affichent pas le contenu ni le contact du message, mais seulement un indicateur générique comme : « WhatsApp : 1 nouveau message ».





Le but est de sécuriser les conversations que les utilisateurs jugent sensibles avec un mot de passe ou une biométrie, comme une reconnaissance faciale ou une empreinte digitale.





« Notre passion est de trouver de nouvelles façons… »





« Nous sommes ravis de lancer Chat Lock sur WhatsApp qui permet à nos utilisateurs de protéger leurs conversations les plus intimes avec une sécurité supplémentaire…Notre passion est de trouver de nouvelles façons d’aider à garder vos messages privés et sécurisés », a déclaré un porte-parole du réseau social.





Le déploiement de la nouvelle fonctionnalité a commencé hier lundi 15 mai. Elle sera totalement disponible dans les semaines à venir. En avril dernier, Mark Zuckerberg avait révélé sur sa page Facebook un nouveau paramètre de WhatsApp qui permet à l’utilisateur de se connecter à son compte sur quatre téléphones différents.