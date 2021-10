Whatsapp, Facebook , Instagram et messenger en panne : Les explications de Abdoulaye Ly

Annoncée de ne plus être actifs sur certains téléphones , à partir du 03 octobre 2021, ces quatre applications à savoir Whatsapp, Facebook, Instagram et Messenger viennent de cesser leur fonctionnement sur beaucoup de téléphones. Aujourd'hui, lundi 04 octobre 2021, ces applications sont toutes tombées en panne depuis quelques heures. Les potentiels utilisateurs se plaignent du dysfonctionnement de ces applications qui sont d'ailleurs les plus utilisées.





Joint par téléphone, Abdoulaye Ly, expert dans ce domaine apporte des éclaircissements.





« Effectivement Whatsapp, Facebook, Instagram et Messenger sont en panne actuellement sur beaucoup de téléphones. D'ailleurs j'ai fait l'alerte depuis le 29 septembre dernier pour prévenir les utilisateurs. Et chaque année c'est comme ça, c'est un genre de marketing que Whatsapp prône pour inciter les gens à acheter des téléphones neufs plus adaptés à la technologie ».





Toutefois, même si l'alerte est sonnée depuis le 29 septembre, il semble que le message n'ait pas été bien saisi par les utilisateurs qui sont tous affectés en ce moment par cette panne observée sur ces quatre réseaux sociaux.