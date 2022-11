WhatsApp lance les “communautés”: qu’est-ce que c’est et comment ça marche?

Les nouvelles fonctionnalités de Whatsapp

Les dernières fonctionnalités de WhatsApp vont permettre aux utilisateurs de mieux organiser leurs groupes de discussions, parfois très (trop?) nombreux. Explications.





Meta, maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp & co, l’a annoncé ce jeudi: l’application de messagerie instantanée clarifie son fonctionnement et repense son organisation en profondeur. Comment? Par le nouvel onglet “Communautés”, et ce via une mise à jour “disponible pour tout le monde dans les mois à venir”, annonce le blog officiel. ???????? Rejoignez, formez et faites grandir vos #Communautés sur #WhatsApp dès aujourd’hui !



? Grâce aux Communautés, vous pouvez réunir des groupes connexes sous une même ombrelle pour vous aider à gérer vos échanges de manière efficace et confidentielle. pic.twitter.com/z2llQs7UtF — Meta France (@MetaFrance) November 3, 2022

Communautés et sous-groupes

L’onglet “Communautés” permet à l’utilisateur de ranger ses discussions par thème: “Travail", “Famille”, “Amis", “Colocataires”, “Parents d’élève”, par exemple. Une manière de naviguer plus facilement d’un groupe à l’autre et de subdiviser des groupes en sous-groupes. La direction d’un club de sport pourra ainsi parler à tous ses membres, ou presque, via la “communauté”, ou à une équipe en particulier, via le sous-groupe concerné.





Jusqu’à 1.024 membres par groupe

Autre nouveauté, de taille: les groupes WhatsApp peuvent dorénavant accueillir jusqu’à... 1.024 membres et les appels vidéo pourront réunir jusqu’à 32 participants. Il sera également possible de partager des fichiers beaucoup plus volumineux, jusqu’à 2 Go. Bonus: l'intégration des sondages: idéal pour sonder les membres du groupe sur l’organisation d’une soirée, d’un rendez-vous... et concurrencer Doodle? À suivre.





Plus de pouvoir pour les administrateurs

Parallèlement à ces améliorations, WhatsApp a aussi instauré de nouveaux "pouvoirs” pour les administrateurs de groupe. Ceux-ci auront en effet la possibilité de supprimer des messages. Un outil potentiellement très utile pour la communication professionnelle: “Avec les communautés, nous voulons offrir un meilleur moyen aux organisations, entreprises et autres groupes de communiquer, et ce avec un niveau de confidentialité et de sécurité inégalé”, précise le blog officiel.





Quitter les groupes en toute discrétion

Fonctionnalité qui en réjouira plus d’un: il sera enfin possible de quitter des groupes en toute discrétion, sans avertir tous les membres et sans devoir se justifier. Seul l’administrateur sera en effet averti de votre départ. Bonus; lors d’un message partagé en “vue unique”, il sera désormais impossible d’effectuer une capture d’écran.