WhatsApp : les utilisateurs peuvent désormais échanger des messages pendant une coupure d’internet

WhatsApp est aujourd’hui l’un des réseaux sociaux les plus populaires dans le monde. En octobre 2022, il cumulait plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs. C’est le troisième média social après Facebook et Youtube. Sa popularité, fait qu’en cas de coupure d’internet, des millions de personnes ne peuvent plus échanger entre elles.





Le réseau social a décidé de résoudre ce problème. Désormais, les utilisateurs peuvent s’envoyer des messages même quand Internet est coupé. Ils n’ont qu’à utiliser les serveurs proxy disponibles depuis ce début d’année 2023.





« Nous espérons que cette solution aidera les gens partout »





Ces serveurs sont mis en place par des bénévoles et des organisations du monde entier qui veulent aider les personnes à communiquer librement. « Notre souhait pour 2023 est que ces coupures d’Internet ne se produisent jamais. Les perturbations comme celles que nous avons vues en Iran pendant des mois, nient les droits de l’homme et empêchent les gens de recevoir une aide d’urgence. Cependant, au cas où ces arrêts se poursuivraient, nous espérons que cette solution aidera les gens partout où il y a un besoin de communication sécurisée et fiable » a déclaré WhatsApp.





Les utilisateurs d’Android comme d’iPhone peuvent se connecter aux serveurs proxy mais ils doivent s'assurer qu'ils utilisent la dernière version de l'application.