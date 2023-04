04 avril : Le Pakistan aux côtés du pays de la Téranga

Saima Sayed, l’ambassadrice du Pakistan au Sénégal, a, à l’occasion de ce 04 avril, souhaité au peuple et au Gouvernement du Sénégal une très bonne fête nationale. « À cette occasion, nous réitérons notre volonté de renforcer les liens entre nos deux pays. Le Pakistan et le Sénégal entretiennent des relations fortes, basées sur une foi commune et renforcées par l'esprit de la coopération sud-sud », a réitéré la diplomate.