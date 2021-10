100.000 logements: Le FHS, le FONGIP et l'APBEFS ont signé un accord pour accompagner les bénéficiaires

A l'occasion de la journée mondiale de l'habitat célébrée chaque 1er lundi du mois d'octobre, un accord-cadre a été signé aujourd'hui entre le Fonds pour l'habitat social (FHS), le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) et l' association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, (APBEFS), dans le cadre du programme des 100.000 logements.





Sous la présidence effective du ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, cette cérémonie a réuni différents acteurs tels que l'Union nationale des coopératives d'habitat, l'association sénégalaise des urbanistes, le regroupement des promoteurs privés du Sénégal, l'ordre des architectes, la chambre des notaires, l'association des assureurs, entre autres. Ce, dans le but de faciliter les logements aux citoyens sénégalais à revenus modestes et irréguliers. Ce programme profitera aussi aux coopératives et aux Sénégalais de la diaspora.





Mis en place par le Président Macky Sall, le Fonds pour l'habitat social a pour mission de garantir les prêts destinés à l'acquisition d'un logement social par les primo-accédants à faibles revenus, la bonification des prêts et la promotion de la location vente. Ce qui fait du FHS "un instrument pour la promotion et le développement de l'habitat social".