100 buts en Championnat : La Premier league félicite Sadio Mané

Sadio Mané a participé à la large victoire de Liverpool sur Watford (5-0) samedi dernier. Mais le but du sénégalais avait une saveur particulière puisqu’il lui permettait d’atteindre la barre des 100 réalisations en Premier League. Ce jeudi, le championnat anglais a tenu à féliciter le Lion de la Teranga à travers une vidéo avec comme légende « Welcome to the #PL club, Sadio Mane » (Bienvenue Sadio Mané dans le club des 100).





Le numéro 10 des Reds n’est pas le seul à apparaître dans cette vidéo. Son coéquipier Mohamed Salah (104 buts en PL), le Belge Romelu Lukaku (Chelsea, 170 buts en PL), les Anglais Jamie Vardy (Leicester 125 buts) et Harry Kane (167 buts).





Cet hommage intervient alors que Virgil Van Dijk regrettait la sous-médiatisation de l’exploit de l’enfant de Bambaly. « Nous avons une si grande équipe. Si vous regardez Watford, Sadio a marqué son 100e but en Premier League – et nous devrions en parler un peu plus. Firmino a également marqué un triplé. Nous avons tous un travail à faire et chacun a ses propres responsabilités », déplorait l’international Néerlandais. Il semble que ce message ne soit pas tombé dans l’oreille d’un sourd…