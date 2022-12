12éme édition du Show Of The Year : Le préfet de Dakar interdit la manifestation

La rappeur Nit Dof est dans tous ses états. Pour cause, le préfet de Dakar a interdit l'organisation de la 12e édition du Show Of The Year, à moins de 24 h de sa tenue.





Le rappeur fustige cette interdiction et les raisons avancées par les autorités. Selon lui, le préfet de Dakar soutient que le stade Iba Mar Diop n'est pas en mesure d'accueillir ce concert pour des raisons sécuritaires. Toutefois, Nit Dof explique que, au moment où son activité culturelle est interdite, d'autres manifestations y sont prévues le 24 et le 30 prochain.