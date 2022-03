142e appel des Layennes : Free sort les gros moyens pour la réussite de l'événement

À la veille du 142e appel des Layennes, le Directeur Général de Free Sénégal est venu apporter son soutien à la communauté Layenne. Avec sa délégation, ils ont chaleureusement été accueillis par la famille du Khalife. Un opérateur très prisé par les Layennes, Free compte couvrir toute la zone durant l'événement.









Quittant les Almadies pour Al Mahdi, c'est avec ferveur que Mamadou Mbengue, Directeur Général de Free Sénégal est venu "Chez lui" pour accomplir son devoir de talibé. "C'est important et tout à fait naturel que l'on vienne ici pour rendre hommage au Khalife Général et à sa famille qui nous a accueillis avec hospitalité et humilité. Les relations entre Free et la communauté Layenne ne se limitent pas uniquement à des relations de proximité, nous partageons également des valeurs de simplicité, d'humilité mais aussi de compassion" déclare le Directeur Général. Par conséquent, cette modeste contribution, qu'elle soit logistique, financière ou autre, Mamadou Mbengue ne la considère que symbolique.





Pour cet événement de grande envergure, la Direction Générale compte aussi mettre ses compétences techniques à disposition à travers la technologie 4G, une accessibilité du service Free money et une bonne qualité de service du réseau téléphonique.





Un geste que le chargé de mission du Khalife Général n'a pas omis de saluer. Seydi Dial Thiaw Laye est surtout touché par les mots forts que Mamadou Mbengue et sa délégation ont utilisés, leur manière de faire mais surtout leurs sentiments envers la communauté religieuse et la communauté Layenne en particulier. Selon lui, cette contribution couvrira une bonne partie des besoins de l'événement.