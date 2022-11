14e édition du salon des éleveurs: les acteurs (ADAM) lancent un appel à l’Etat

A l’occasion de la 14e édition du salon des éleveurs, l’association des éleveurs pour le développement de l’amélioration des races (ADAM) a réussi à réunir près de 100 éleveurs. Ces derniers sont venus de différentes régions du Sénégal notamment: Fatick, Saint-Louis, Diourbel…



Aujourd’hui, ces éleveurs apportent une importante contribution à l’économie du Sénégal et boostent le niveau du secteur de l’élevage.



Dans l’ensemble, une vaste production a été exposée dans ce salon avec une composition très riche notamment des moutons, chevaux, vaches, lapins, entre autres.



Evoluant dans ce secteur depuis plusieurs années, Fadilou KEITA, éleveur de races animales, est aujourd’hui le président de l’association et s’active quotidiennement pour amener l’association à un niveau plus élevé.





Même si d’énormes efforts sont consentis pour amener l’association à un tel niveau, les membres admettent qu’il y a beaucoup de manquements dans l’exercice et le fonctionnement de leur association.



Ainsi ils formulent des requêtes à l’Etat et fustigent l’absence de certaines structures au cours de leurs activités. Au premier chef, le ministère de l’élevage.



Dans cette vidéo, le président de l’ADAM et des exposants sont largement revenus sur leur association et le déroulement du 14e Salon qui se passe à Rufisque pour cette année 2022.



Ce en attendant leur plus grand exposé dénommé SALADAM prévu au CICES du 20 au 29 janvier 2023



Il verra la participation de différents pays d’Afrique.