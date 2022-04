18e conférence de l’AVCA : Amadou Hott vante le modèle économique sénégalais aux investisseurs

Dakar a accueilli la 18e conférence annuelle de l’African Private Equity and Venture Capital Association ( AVCA). Une rencontre de 4 jours pour permettre aux chefs d’entreprise et investisseurs étrangers d’avoir une idée sur comment rentabiliser leurs affaires en investissant en Afrique et au Sénégal, en particulier. D’ailleurs, c’est à bras ouverts que le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a accueilli les hôtes et présidé la cérémonie d’ouverture de cette conférence.









L’AVCA, que le Sénégal accueille pour la deuxième fois, est une opportunité pour attirer beaucoup plus de capitaux pour les entreprises, les PMEs mais également pour attirer les professionnels de l’industrie pour « qu’ils soient basés au Sénégal et à partir du Sénégal pour qu’ils puissent rayonner un peu partout en Afrique », projette le ministre.





Il faut noter que le choix du Sénégal n’est pas fortuit. La quiétude et la position géographique du pays de la Téranga ont fortement séduit ces investisseurs. Pour les charmer davantage, le ministre Amadou Hott, n'a pas omis de vanter les mérites du pays notamment sur plan des infrastructures : le BRT, le TER, la compagnie aérienne Air Sénégal, entre autres réalisations.