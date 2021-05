1er Mai à la Poste : 4000 emplois toujours menacés, l’État interpellé (Syndicat)

La fête du Travail célébrée à travers le monde a revêtu les caractères d’un moment d’introspection chez les travailleurs de la poste avec le contexte de la Covid-19. Le service postal est en proie à de sérieuse difficultés.« Le secteur postal est frappé de plein fouet par une panoplie de maux dont les plus saillants sont: manque criard de trésorerie, non prise en compte de la Poste et de son Covid-19, le sort de 4000 emplois menacés avec des fins de mois stressantes, la concurrence déloyale, le maintien de la somme de 1 milliard 300 au titre de la régulation du service public depuis plus de 35 ans, le manque de considération notoire de l’État vis-à-vis de la Poste », a lancé Hamed Diouf, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la poste(SNTP). Entre autres revendications en ce 1er Mai.« La direction générale a relevé le défi avec notamment la mise en place de projets structurants mais l’État affiche un manque de considération notoire sur ces projets et les négociations menées depuis 2015 jusqu’à nos jours avec un lot de promesses, la tenue du conseil des ministres sur la Poste n’ont abouti à rien », fustige le secrétaire général du SNTP.Le Syndicat national des travailleurs de la Poste a fait savoir que les 4000 emplois que compte leur entreprise sont menacés et que le paiement des salaires est incertain voire impossible au moment où le président de la République s’attèle à l’employabilité des jeunes, a souligné M. Diouf. Il a interpellé le chef de l’État pour la pérennisation des emplois existants à la Poste qui sont au nombre de 4000 dont 80% occupés par les jeunes et les femmes.Les postiers du SNTP réclament en plus le paiement des arriérés sur les bourses de sécurité familiales, 11milliards pour la réglementation du service public, la création d’une banque postale qui servira de relais entre l’État et les collectivités locales.La valorisation du patrimoine de la Poste, celle du secteur logistique, rien n'a été laissé en rade au titre des revendications en ce 1er Mai par le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la Poste (SNTP).