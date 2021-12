20 ans de U-IMCEC : L’entrepreneuriat et la finance au service des communautés

A l’occasion de ses 20 ans d’existence, l’Union des institutions mutualistes communautaires d’épargne et de crédit (U-IMCEC) a organisé une cérémonie hier, au Grand-Théâtre dans le but d’honorer ses clients et partenaires. Une occasion pour ladite banque de revenir sur les moments phares qui ont marqué leur parcours. Le thème de cette année porte sur : « Réduction de la pauvreté et inclusion financière dans les zones rurales et péri-urbaines : U-IMCEC, 20 ans au cœur des communautés ».





Aujourd’hui, l’U-IMCEC est présente dans presque toutes les régions du pays, plus précisément en zones rurales et périurbaines. Parmi ses services, elle propose entre autres des prêts aussi bien individuels que collectifs, des solutions d’épargne, une micro-assurance vie et de services de virement. Ainsi, sa présence en milieu rural contribue à réduire l’écart d’approvisionnement en services financiers que subissent ces zones par rapport aux villes.