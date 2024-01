20 candidats à l’élection de février 2024 : Une liste, mille commentaires des Sénégalais de Treichville (Côte d’Ivoire)

Les Sénégalais de la Côte d’Ivoire ne sont pas indifférents à la publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024. La composition de la liste fait couler beaucoup de salive.







Dans le quartier chic de Treichville où résident beaucoup de Sénégalais à Abidjan, des personnes interrogées par ‘’IvoireMatin’’ et ‘’Seneweb’’ ont donné des notes aux candidats et leurs avis sur le nombre de prétendants à la magistrature suprême. La mise à l’écart de Karim Wade et de Ousmane Sonko a retenu les attentions.