25ème édition Kamils pour les disparus : Saint-Louis perpétue l’œuvre de Golbert Diagne

La 25ème édition des Kamils de Saint-Louis a vécu dans la vieille cité. Ils étaient des centaines de fidèles musulmans venus des quatre coins de Saint-Louis pour venir réciter le coran et faire des prières pour le repos de l'âme des disparus, notamment l’initiateur de cet événement arraché à l'affection des populations l’année dernière.Comme du temps de feu Alioune Badara Diagne « Golbert », c’est le cimetière de Médina Marmiyal qui a eu l’honneur d’accueillir les fidèles pour le premier dimanche du mois de ramadan. C’est donc sa famille, avec à sa tête Malal Junior Diagne qui a organisé la manifestation qui, comme les années précédentes, a vu l’adhésion des musulmans de Saint-Louis qui ont répondu nombreux à l'appel.Venu présider cette journée de prières, le maire de la ville, Mansour Faye, a exprimé toute sa joie de voir l’œuvre d’Alioune Badara Diagne perpétuée par ses enfants. « Les impressions que j’ai par rapport à l’organisation, c’est que le défi a été relevé par la famille de feu Golbert Diagne. À mon nom et au nom de toute la population de Saint-Louis, je tenais à la remercier. C’est des journées de prières dédiées à nos morts, mais aussi des prières pour la paix au Sénégal, je pense qu’avec l’affluence manifestée par l’ensemble de la population de Saint-Louis à sa tête l’Imam Ratib de Saint-Louis, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu et prier que les prochaines éditions soient célébrées avec la même réussite", a-t-il dit. Au nom de la famille d’Alioune Badara Diagne, Malal Junior Diagne visiblement très ému, a adressé ses vifs remerciements aux populations de Saint-Louis. Il a promis que l’ensemble de la famille mettra tout en œuvre pour perpétuer le legs de leur défunt père.