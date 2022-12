30e édition de la FIDAK : Le coup d’envoi est donné

Top c’est parti ! La foire internationale de Dakar (FIDAK) a ouvert ses portes ce jeudi 15 décembre au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES). La cérémonie de lancement a eu lieu en présence du Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim Fofana, de son homologue algérien Kamel Rezig, du Directeur général du CICES, Salihou Keïta et de plusieurs représentants diplomatiques et religieux. Pour cette 30e édition, placée sous le thème « Le secteur privé national face aux défis de la souveraineté économique », c’est l’Algérie qui a été désignée invité d’honneur.









Le thème susmentionné sera mis sur la table lors d’un panel scientifique animé par le club des investisseurs du Sénégal les 20 et 21 décembre. A cet effet, le directeur général du CICES a déclaré: « J’invite les opérateurs économiques sénégalais à venir massivement participer à ce forum et aux sessions de rencontre be to be en vue de nouer des relations d’affaires fructueuses avec leurs homologues pays participants à la présente édition».





L’événement de cette année attend pas moins de 311 exposants directs et pas moins de 1500 indirects provenant de 24 pays à travers le monde et plus de 400 000 visiteurs. Vu l’affluence, un programme de santé publique au profit des populations sera mis en place notamment et comprendra des séances de thérapie allant de plusieurs test dont ceux de la glycémie, du cholestérol, des dépistages du cancer du col de l’utérus, du VIH Sida, etc…





Dans son allocution, Salihou Keïta a rappelé sa volonté de repositionner la FIDAK dans l’agenda événementiel international. Pour ce faire, le directeur général a lancé un appel au gouvernement en plaidant surtout pour la réhabilitation des locaux actuels du CICES dont la vétusté n’est plus à démontrer. « Moderniser pour accueillir cette manifestation phare (la FIDAK) (…) c’est pour cela qu’avec notre homologue de La Société Algérienne des Foires et Exportations (Safex) nous allons vers un partenariat économique pour organiser des salons spécialisés dans beaucoup de domaines. Le CICES sollicite que le parc des expositions de Diamniadio soit rattaché à la direction générale du CICES pour nous permettre avec nos partenaires d’aller organiser des salons spécialisés en attendant la réhabilitation du CICES », a souhaité Salihou Keïta en espérant que le ministre Abdou Karim Fofana porte ce plaidoyer devant le chef de l’Etat Macky Sall.





Un appel qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd puisque le concerné a rappelé que la réhabilitation du CICES faisait partie des projets grands projets du président de la République.