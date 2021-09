36eme édition du CILSS : Les jeunes comme levier pour la préservation des terres

Ce 12 septembre a marqué la célébration de la 36 édition de la Journée du Comité permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS).





La journée qui s’est tenue au ministère de l’Environnement et du Développement Durable a été présidée par le colonel Sa Khoudia Thiam, conseiller technique numéro 2 du ministre de l’Environnement.





Le thème de cette édition porte sur: « Jeunes, Restauration des Terres et Systèmes alimentaires productifs ». Ce thème est d’autant plus pertinent parce que l’année 2021 marque le démarrage de la Décennie de la restauration des écosystèmes 2021-2030. Une occasion pour se pencher sur la place des jeunes dans la restauration des terres et la promotion des emplois verts.





Rappelons que le ministère de l’Environnement a pu bénéficier avec le programme « Xëyu ndaw ñi », d'un quota de 10.000 emplois.