3e mandat : L’avis tranché d’Abdou Karim Fofana

Se présentera, se présentera pas ? Le flou persiste autour d’une candidature du président sortant à la prochaine présidentielle. Si pour les uns, une participation est inenvisageable en raison de la constitution qui dit que « nul ne peut faire plus de 2 mandats de successifs » pour les autres, la précision de cette loi de « 2 mandats de 5 ans » suffit pour rendre recevable la candidature du président Sall. Invité du journal de TV5 Monde, Abdou Karim Fofana s’est prononcé sur la question et le suspense entretenu par le président.





« Moi, ma conviction, qu’on soit journaliste, qu'on soit de la société civile, qu’on soit homme politique, on n’a pas le droit d’imposer à une personne ce que la loi ne lui impose pas. On a une constitution, on a un conseil constitutionnel qui s’est exprimé sur le sujet depuis 2016. Je ne vois pas pourquoi on voudrait imposer au Président Macky Sall une candidature ou pas. C’est à lui d’en décider et de valider ou pas sa candidature », explique-t-il.





Il ajoute : « On a pas à lui imposer un agenda, c’est un homme politique élu qui a une responsabilité de chef d’État. Il n'appartient pas à un plateau télé ou à d’autres personnes de lui imposer la date à laquelle il doit exprimer sa candidature. Une candidature, c’est une question de liberté et de volonté. Dès lors qu’on lui refuse cette volonté, on est vraiment dans la tyrannie. »