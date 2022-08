3ème édition du Challenge Startupper: TotalEnergiesMarketing Sénégal dévoile ses trois lauréats

Les trois lauréats du Challenge Startupper de l’année 2022 au Sénégal sont connus au terme d’une sélection rigoureuse par un jury local d’experts.Les gagnants de cette 3ème édition ont été dévoilés et distingués ce jeudi 2 juin 2022, en marge d’une cérémonie officielle de remise des prix tenue au siège de TotalEnergies Marketing Sénégal. Il s’agit de ArfangMafoudjiSonko qui a remporté le prix de la meilleure startup de moins de 3 ans avec son projet de « Céréales infantiles au Moringa » ; de Mame Niny Senghor pour le prix de la meilleure idée ou projet d’entreprise avec « Typh’Kraft » ; et enfin, de Fatoumata Soumaré qui a raflé le prix de la meilleure entrepreneuse avec « Les Ateliers de la Filature ».









Une prime de 5 millions et un accompagnement personnalisé pour chaque lauréat





A l’occasion, ces trois jeunes entrepreneurs sénégalais ont chacun reçu un chèque de 5 000 000 de francs Cfa en guise d’aide financière. Outre ce soutien financier, ils bénéficieront également d’un accompagnement personnalisé pour le développement de leur projet de la part de Jokkolabs et d’une visibilité locale pour le faire connaître au grand public.

Ces trois lauréats du Sénégal ont profité de l’occasion pour remercier vivement le groupe TotalEnergiesMarketing Sénégal pour avoir initié le Challenge Startupper au profit des jeunes entrepreneurs africains. Selon eux, TotalEnergies Marketing Sénégal est devenue aujourd’hui une entreprise d’innovation qui montre la voie aux jeunes.





« Les Céréales infantiles au Moringa assure la croissance des enfants et lutte contre la malnutrition infantile et la pauvreté »





Pour contribuer a? combattre la malnutrition infantile au Sénégal, Arfang Mafoudji Sonko,lauréat du prix de la meilleure Start up de moins de 3 ans, a présenté et défendu son projet sur les céréales infantiles au Moringa. Il s’agit ici, d’une farine infantile a? forte valeur nutritionnelle a? base de céréales locales fortifiée au Moringa oléifère qu’il produit et commercialise au Sénégal. Inspiré de la recette de grands-mères,ce jeune entrepreneur sénégalais Docteur en Science agronomique et spécialiste en production et protection des végétaux, soutient que ce produit assure la croissance des enfants tout en luttant contre la malnutrition infantile et la pauvreté au Sénégal.





Typh’kraft, un projet à grande portée économique et environnementale





Typh’kraft est un projet de valorisation du Typha, une plante aquatique envahissante dans le delta du fleuve Sénégal. En papier Kraft et barquettes écologiques à des fins d’emballages alimentaires abordables et durables, la lauréate du meilleur projet d’entreprise, Mame Niny Senghor a défendu que Typh’kraft est projet à grande portée économique et environnementale.





Les Ateliers de la Filature valorisent le savoir-faire ancestral de transformation du coton





Créer la chaîne de valeur textile artisanale solidaire 100% sénégalais. Tel est le but recherché par « Les Ateliers de la Filature ».Ici, Fatoumata Soumaré, lauréate du prix de la meilleure entrepreneuse, du champ de coton au produit fini, valorise, à travers son entreprise, le travail de chaque acteur avec une traçabilité totale. En effet, la jeune femme sénégalaise accompagne un collectif de 200 femmes situées dans les zones rurales isolées de la région du Sine-Saloum dans leur démarche d’autonomisation et d’amélioration de leur condition de travail autour du savoir-faire ancestral de transformation du coton pluvial africain en fil filé main (le Falé).





Chaque projet évalué à travers les trois critères retenus





Selon Philippe Prudent, Directeur Général de TotalEnergies Marketing Sénégal, tous les projets soumis ont été évalués au regard de trois critères, à savoir : le développement durable du projet, le caractère innovant et la faisabilité et leur potentiel de développement.





1122 inscriptions dont 605 dossiers validés et 16 finalistes au Sénégal





Il signale que cette 3ème édition, qui a été lancée le 8 décembre 2021, a enregistré au Sénégal 1122 inscriptions dont 605 dossiers complets ont été validés et 16 finalistes ont pu présenter leur projet devant le jury local d’experts. Et chaque candidat a présenté et défendu son projet devant un « Grand jury » en charge de désigner, à la mi-mai, les trois « Grands gagnants » sur l’ensemble des 32 pays.





Pour les 32 pays participants, le Challenge Startupper de l’année a enregistré 35 000 inscriptions sur la plateforme dont 13 885 dossiers complets et 491 finalistes ont pitché face à un jury local.





« Honorer et récompenser » 3 lauréats dans chaque pays





Organisé dans 32 pays, exclusivement en Afrique, sous l’initiative de TotalEnergies, le Challenge Startupper de l’année vise à honorer 3 lauréats par pays pour 3 grands gagnants à l’échelle continentale. En effet, il vise à « récompenser, soutenir et accompagner » les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses d’Afrique, âgés de 18 à 35 ans.





Une Société anonyme de droit sénégalais qui exerce au Sénégal depuis 1976





A rappeler que TotalEnergies Marketing Sénégal, société pétrolière filiale du groupe TotalEnergies, est une Société anonyme (SA) de droit sénégalais qui exerce au Sénégal depuis 1976. Cependant, le groupe est présent au Sénégal depuis 1947 à travers la CFDPA (Compagnie Française de Distribution du Pétrole en Afrique). Avec un réseau de plus 170 stations-service, TotalEnergies Sénégal a le réseau le plus dense des opérateurs membres du GPP (Groupement des Professionnels du Pétrole). Son réseau couvre toutes les régions du Sénégal.





Leader sur le marché de la distribution de produits pétroliers, TotalEnergiesMarketing Sénégal propose une gamme de produits de qualité (lubrifiants, carburant, gaz butane, essence pour avion, Fiouls, lampes solaires, cartes pétrolières, entre autres). Avec plus de 60 boutiques "Bonjour" réparties dans son réseau, TotalEnergiesMarketing Sénégal propose à ses clients un service de proximité au quotidien.