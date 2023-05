4éme édition de la Foire à l’Innovation : Fatou Diané loue les acquis du programme « Jigeen Ñi Tamit »

Inscrite dans la stratégie nationale pour l’autonomisation économique des femmes dans le plan Sénégal émergent et à l’égalité des sexes, la 4ème édition de la foire à l’innovation s’est tenue à la place du souvenir ce 23 mai 2023. Elle a été présidée par la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Sous la présence de plus de 70 femmes entreprenantes, autorités et visiteurs, Mme Fatou Diané a ouvert la cérémonie organisée dans le cadre du programme annuel d’appui à l’entreprenariat féminin « Jigeen Ñi Tamit ».







“C’est une heureuse initiative entreprise par l’Association de la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger (APEFE), la coopération technique Wallonie-Bruxelles en partenariat avec mon département, ce qui me donne l’opportunité d’apprécier à sa juste valeur la pertinence de ce programme visant à développer l’entreprenariat féminin, à promouvoir l’autonomisation des femmes. Mais surtout à réduire les inégalités de genre", s’est réjouie la ministre.





Ayant pour ambition de contribuer à la compétitivité de l’entreprenariat féminin dans le domaine de la transformation agroalimentaire dans les régions de Louga, Thiès, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor et surtout dans les filières laitières, halieutiques, les fruits et légumes, ce programme est axé sur le renforcement de capacité, informe Mme Fatou Diané.





Son intervention est axée sur le renforcement des capacités managériales et techniques des entreprises féminines individuelles et collectives dans une approche agro biologique. La ministre encourage ainsi les femmes à l'innovation, à la transformation des produits bio et surtout à l’utilisation des énergies renouvelables .





"L’organisation de cette édition de la Foire a également pour objectif de valoriser l'innovation de l’entreprenariat féminin dans la transformation agroalimentaire. Elle permet ainsi de promouvoir la consommation des produits locaux, de faciliter la mise en référence, en réseau des femmes afin de consolider les acquis", souligne-t-elle.