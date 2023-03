5 ans au service de l’entrepreneuriat : Plus de 110 milliards octroyés à près de 230 000 entrepreneurs sénégalais par la DER/FJ

La Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), en cinq (5) années d’existence au service de l’entrepreneuriat, a débloqué plus de 110 milliards de francs Cfa pour financer, former et formaliser près de 230 000 entrepreneurs sénégalais. C’est ce qu’a fait savoir son Délégué général, Dr Mame Aby Sèye.









« Durant 5 années, nous avons, avec la détermination en bandoulière, tenté de mener à bien cette délicate et exaltante mission de promotion de l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes. La DER/FJ, ce sont plus de 110 milliards de FCFA octroyés à près de 230 000 entrepreneurs sénégalais. Ce sont aussi 415 startups accompagnées, dont 230 financées », a-t-elle confié aux journalistes en marge d’un déjeuner de presse tenu ce mardi 21 mars 2023, à cet effet. Lequel a été une occasion pour la Déléguée générale de la DER/FJ et son équipe, de partager les réalisations et le bilan des actions menées au service des femmes et des jeunes entrepreneurs du pays. En effet, chaque programme et projet réalisés ou en cours d’exécution, l’état des financements, les défis et les perspectives, ont été passés au crible par les directeurs, experts et points focaux de l’institution dans leurs interventions.





« La DER/FJ, en cinq ans, est devenue une référence dans la sous-région et pour les nombreux partenaires nationaux et internationaux »





Au-delà de ces chiffres impressionnants et qui témoignent d'un investissement très important de son institution en faveur de ses bénéficiaires, Dr Mame Aby Sèye renseigne que la DER/FJ répond à une exigence, à savoir : celle d'accompagner ses compatriotes dans la réalisation de leurs projets et dans la création de richesses ».





Mieux, elle ajoute : « En cinq ans, notre institution est devenue une référence dans la sous-région et pour les nombreux partenaires nationaux et internationaux ». Selon elle, c'est le résultat d'un « engagement sans faille » de son équipe sur qui, elle sait pouvoir compter pour « relever les défis des cinq prochaines années, toujours au service du développement de pays ».





« Cinq années d’actions ponctuées par des transformations structurelles dans l’écosystème »





En effet, au cours des cinq dernières années, la DER/FJ est montée en puissance et a étendu sa portée, permettant à près de 230 000 entrepreneurs, répartis dans les 46 départements du Sénégal, d'accéder à des capitaux et de bénéficier d'un accompagnement technique. « Cinq années d’actions ponctuées par des transformations structurelles dans l’écosystème, une dynamique entrepreneuriale sans commune mesure auprès des femmes et jeunes sénégalais, des partenariats fructueux, une aura nationale et internationale, des réussites avec des milliers de projets ayant favorisé la création et la consolidation de milliers d’emplois, des échecs aussi parce qu’il en faut quelques-uns pour apprendre et corriger, mais également beaucoup d’espoir pour l’avenir de nos jeunes et femmes devant porter à bout de bras le rayonnement socio-économique du Sénégal », a d’emblée souligné la Déléguée générale de la DER/FJ.





Durant ces cinq années, la DER/FJ, dans une dynamique d’inclusion sociale et d’équité territoriale, est allée à la rencontre des jeunes et femmes, partout au Sénégal et dans la diaspora, pour être à leur écoute et comprendre leurs besoins pour leurs proposer une offre de services adaptée aux potentialités économiques de chaque région avec un objectif combler les gaps identifiés en matière de financement et d’accompagnement non financier.





Engagement dans un processus visant à « rendre son modèle d'intervention pérenne, viable et davantage impactant »





Les perspectives de la DER/FJ pour les prochaines années s'annoncent encourageantes. Dans la continuité de sa stratégie d'expansion, tout en capitalisant sur ses acquis, la DER/FJ s'est engagée dans un processus visant à rendre son modèle d'intervention pérenne, viable et davantage impactant. Elle s'inscrit dans l'optique d'accélération de ses interventions en mettant en avant l'équité territoriale et l'inclusion sociale. En effet, pour 2023, la DER/FJ compte consolider son dispositif d'intervention, avec la poursuite de la mise en œuvre de ses programmes et projets phares tels que le PAVIE (Projet d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales des Femmes et des Jeunes), le programme Lions Tech Invest, le fonds diaspora ou le nano-crédit.





Elle va également renforcer son ancrage territorial, améliorer la qualité des services aux usagers, avec une priorité donnée à l'accueil, l'orientation et la proximité avec les entrepreneurs à travers le pays.





La Déléguée générale de la DER/FJ a également profité de l’occasion pour remercier vivement les partenaires de l’institution, ceux qui, selon elle, depuis le début de l’aventure, ont cru à sa mission, ainsi que ceux qui ont rejoint.