50 ans FIDAK: le ministre du commerce annonce la délocalisation de la foire dans les autres pôles économiques et la réfection du CICES

Plus que quelques jours pour que Dakar soit le centre d’attraction de l’Afrique. En prélude de la foire internationale de Dakar 2024 prévu du 28 novembre au 15 décembre, les équipes du directeur général du CICES, Justin Correa, sont à pied d’œuvre pour que tout soit en place à l’ouverture de cette édition spéciale. Ce 21 novembre, le ministre de l’industrie, du commerce et des pme-pmi a effectué une visite dans les locaux devant accueillir plus de 2000 visiteurs. La tutelle a, par l’occasion, annoncé la réfection prochaine du CICES ainsi que la délocalisation de la foire dans les autres pôles économiques du Sénégal.









Le ministre de l’industrie et du commerce, Serigne Guèye Diop s’est d’abord réjouit du travail déjà fait au niveau de la préparation et d’équipement des stands. Car, pour l’autorité, cette célébration festive est également le lieu de « vendre le Sénégal de demain , le Sénégal du pétrole, du gaz, du phosphate, le Sénégal qui est une des nations qui comptera le plus en Afrique ». Il invite ainsi tous les Sénégalais à venir massivement visiter, découvrir le savoir-faire local.





Vieux de 50ans, le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) a toujours été au rendez-vous dans sa mission de promotion des échanges et des investissements internationaux. Pour autant, cette œuvre architecturale datant du 1974 est rattrapée par le temps. Alors, pour la pérennité de ce rendez-vous du donner et du recevoir, il est question pour Serigne Guèye Diop, de réfectionner le site.





« C’est une occasion unique après cette alternance de montrer que la foire va prendre un nouveau tournant. J’aimerais pour les 50 prochaines années que la foire puisse avoir un nouveau tournant d’abord en ce qui pend de nouveaux bâtiments, en se donnant une nouvelle mission, en organisant des événements beaucoup plus récurrents, des événements mensuels mais surtout pour que la foire puisse aller s’implanter dans les 8 pôles économiques du Sénégal ».





Selon le ministre, la foire n’a pas que pour objectif de rester à Dakar . Elle sera délocalisée dans les régions de Ziguinchor, Matam, Saint-Louis, Thies, Fatick, Kaolack pour donner une opportunité aux commerçants et industriels des régions de promouvoir les produits régionaux, agricoles, industriels, artisanaux de tout le Sénégal, sur toute l’année.





L’ambition de l’homme d'État est aussi de faire de la foire un World Trade Center « avec des nouveaux bâtiments, de nouvelles tours, des hôtels, restaurations, qui feront de la foire une structure nouvelle ». Des projets qui entrent en droite ligne avec la vision 2050 du Chef de l'État Bassirou Diomaye Faye.