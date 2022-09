5494 agents mobilisés, 62 millions F CFA décaissés : La ministre de la santé déploie les gros moyens pour le Magal

La ministre de la santé déploie les gros moyens pourle Magal

A quelques jours de la célébration du départ en exil de Khadim Rassoul, la ministre de Santé était à Touba ce mardi pour constater de visu le dispositif sanitaire. Accompagnée du Gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, du préfet de Mbacké, du Sous-Préfet de Ndame, Babacar Ibra Mar, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a passé en revue des troupes du Service national d’Hygiène avant de visiter les services de l’hôpital Aristide Le Dantec déployés à l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim.





Regardez la réaction de la ministre de la Santé sur le dispositif médical du grand Magal à travers cette vidéo ci-dessous :









Le Médecin-Chef de région Dr Mamadou Dieng a, par la suite, présenté le dispositif sanitaire pour la couverture du grand Magal de Touba. Puis la ministre de la Santé et de l'Action sociale a été reçue respectivement par Serigne Mountakha Mbacké et son porte-parole Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadr. Au cours de ces deux audiences, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a rassuré Touba pour la couverture médicale du grand Magal.







"Nous sommes là depuis ce matin pour évaluer le dispositif sanitaire mis en place. La particularité aujourd'hui à Touba, c'est qu'il y a de cela quelques jours nous avons commencé la fermeture de l'hôpital Le Dantec. Il y a un service de cancérologie très stratégique, et une bonne partie qui ont été déployés à Touba", a relevé la ministre de la Santé.





Face à la presse, la ministre de santé de dresser un satisfecit: " Vous avez vu en terme de sérothérapie, en terme de radiothérapie et en terme de curothérapie ce qui est prévu sur deux tiers de ce qui est attendu. Donc nous sommes satisfaite".





Les détails du dispositif sanitaire déployés pour le magal





Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, comme à chaque fois, est au cœur de cet événement afin d’assurer aux populations et aux pèlerins de bonnes conditions de santé et d’hygiène pour célébrer au mieux le Grand Magal lit-on dans un document transmis à Seneweb.





Tout un programme est ainsi déroulé à travers une préparation rigoureuse axée sur une bonne planification, une bonne coordination pour la prise en charge des pèlerins avec un focus sur la gestion des urgences, une mise en oeuvre des activités de surveillance et de riposte à la covid 19, de prévention et promotion de la santé (communication, wash, vaccination…), de lutte contre les maladies (à potentiel épidémique)





CONTEXTE





L’édition 2022 est organisée dans un contexte particulier, marqué cette année par l’hivernage avec des risques sanitaires liés aux inondations(maladies du péril fécal, Paludisme, Dengue…), la persistance de la pandémie à covid 19 mais également l’avènement dans zone nord du pays de cas fièvre hémorragiques Crimée Congo.





OBJECTIFS DE LA COUVERTURE SANITAIRE DU GRAND MAGAL





Informer les pèlerins sur les risques sanitaires et de sécurité occasionnés par l’évènement et leur donner des conseils de santé (Covid 19, maladies à potentiel épidémique, péril fécal…)





- Renforcer la protection individuelle et collective par la vaccination contre la covid 19 et la réappropriation des mesures barrières.

- Mettre en place un dispositif de surveillance sanitaire, environnementale, épidémiologique et de prévention des maladies par la lutte anti vectorielle, la promotion de l’hygiène individuelle et collective,





- Assurer un dépistage précoce et une prise en charge adéquate des cas suspects de covid-19,

Mettre en place un dispositif prise en charge des cas (cas simples, des cas graves, des urgences et de riposte face aux affections qui surviennent au cours de l’évènement ;

- Superviser les activités de prévention et de prise en charge sanitaire (Santé et hygiène),

Assurer la coordination et le suivi des activités de la couverture sanitaire.





DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE ET RESSOURCES HUMAINES MOBILISEES





182 points de prestation dont 79 points fixes et 103 points de prestation avancés

5494 agents mobilisés pour le Magal dont 149 spécialistes, 710 non-spécialistes ( médecins généralistes, sages-femmes, infirmiers, secouristes…)





RESSOURCES LOGISTIQUES ET MATÉRIELLES MOBILISÉES POUR LA PRISE EN CHARGE





Camions mobiles de consultations 6

Ambulances médicalisées (SAMU) 11 dont 3 véhicules légers médicalisés

Ambulances simples 20

Véhicules de liaison et de supervision 17

Matelas et tentes 330





DISPOSITIF SPÉCIAL PRISE EN CHARGE DES URGENCES SANITAIRES





Centre de régulation des appels : SAMU régional de Touba en relation avec la BNSP avec un numéro locale et le 1515 pour la régulation des urgences,

Renforcement en personnel, en médicaments des UAU des Centre de Santé, SAU, et des REA des EPS

Déploiement de UCM de chirurgie + SMUR à Bambey

Déploiement d’une équipe du SAMU avec SMUR au CHR de Diourbel

Pré-positionnement d’un SMUR à la résidence Khadimou Rassoul

Unité de Chirurgie Mobile (UCM) de chirurgie générale à l’hôpital M. Fawzeyni

UCM multidisciplinaire à l’EPS1 de Ndamatou (Ophtalmo, ORL et stomatologie)

UCM multidisciplinaire au Centre de santé de Darou Khoudoss (Cardiologie et Gynécologie)

Pré-positionnement d’ambulances au niveau de certains axes routiers en collaboration avec la BNSP





SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE/ PREVENTION DES INFECTIONS





Renforcement de la surveillance à tous les niveaux avec:

Rappel des définitions des cas de maladie sous surveillance et des modalités de la surveillance

Mise en place des outils de surveillance

Dotation en matériel de prélèvement aux PPS

Appui en réactifs et consommables aux laboratoires de référence

Partage du circuit de collecte et d’acheminement des échantillons

Supervision du dispositif de surveillance

Traitement systématique des ambulances





GESTION DES MEDICAMENTS ET INTRANTS DE PRISE EN CHARGE MEDICALE





Dotation de 62 millions de FCFA pour les points de prestation de soins sur le budget du MSAS pour le Magal

Dotation de produits d’urgence aux structures de référence (EPS, CS)

Déploiement camion PRA-MOBILE pour la gestion des commandes d’urgence





SERVICE NATIONAL DE L’HYGIENE





Moyens humains : 120 Agents composés de personnel SNH (AID, Police de l’hygiène, surveillance, sensibilisation, communication)

Opérations techniques menées:

Désinsectisation et de désinfection (domiciles , Résidences , Grande Mosquée et autres lieux de culte, morgues, daaras, écoles …) en relation avec le comité d’organisation du Magal.

Nombre total de lieux déjà traités : 1540

Nombre total de pièces déjà traités : 21900

Nébulisation et saupoudrage des villes de Touba et de Mbacké

Délarvation et désinfection des zones inondées

Traitement des emplacements des anciens dépôts sauvages d’ordures





Autres activités





Contrôle des Etablissements Recevant du Public.

Surveillance des camions de vidange

Surveillance de la qualité de l’eau de boisson y compris les camions citernes de l’Hydraulique.

Sensibilisation de la population:

sur la promotion des bonnes pratiques d’hygiene sur la vaccination contre le Covid 19, Visite des grandes cuisines (distribution de kits d’hygiène pour lavage des mains )

Contrôle de la vente des denrées alimentaires





COMMUNICATION POUR LE RISQUE ET L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE





Mise en œuvre du plan intégré de communication avec l’appui des acteurs communautaires, de la presse locale, du SNEIPS et des partenaires pour une meilleure adhésion aux stratégies de riposte (mesures barrière, vaccination, dépistage précoces, adhésion à la PECADOM).

Visites de plaidoyer (leaders religieux, CT, dahiras, Kurels…)

VAD et Visites ciblées gares routières, marchés…

Emissions interactives au niveau des radios communautaires

Caravanes

Foras

Sessions de dialogue communautaires

Mise en œuvre du plan de relance de la vaccination contre la covid-19 (Création de la demande)