6-0 ! L'Espagne humilie l'Allemagne et rejoint la France au Final Four !

Dominatrice dans tous les compartiments du jeu, l'Espagne a infligé une véritable déculottée à l'Allemagne (6-0). La Roja termine donc première de son groupe et disputera le Final Four en compagnie de la France.







La leçon : Le festival espagnol





Le match fut un long fleuve tranquille. Du moins pour l'Espagne. Dans l'obligation de s'imposer à Séville pour se qualifier pour le Final Four, les hommes de Luis Enrique ont parfaitement maîtrisé leur sujet. Dès les premières minutes, la Roja a exercé un pressing constant sur le porteur du ballon adverse. Si Manuel Neuer était attentif face à Sergio Ramos (7e), il ne pouvait rien sur une tête rageuse d'Alvaro Morata (1-0, 17e). L'attaquant de la Juventus pensait même inscrire un doublé quelques minutes plus tard mais l'arbitre assistant signalait un hors-jeu (23e). Toujours portée vers l'avant, la sixième nation mondiale s'est vue récompenser par Ferran Torres. Sur un centre de Koke, Dani Olmo reprenait de la tête avant de toucher la barre transversale. Le ballon revenait dans les pieds de l'attaquant de Manchester City qui a alors tenté la volée : imparable (2-0, 33e).

Assommée, la Mannschaft plongeait encore avec Rodri qui coupait parfaitement la trajectoire pour placer une tête croisée (3-0, 38e). Un premier acte rêvé pour les champions du monde 2010 mais qui ont perdu Sergio Ramos sur blessure (43e). Le capitaine de la sélection s'est plaint de la cuisse droite. Avec seulement une seule frappe en première période, Joachim Low et ses hommes n'ont rien montré. Même physionomie au retour des vestiaires. Les locaux n'ont pas baissé le rythme et inscrivaient même un nouveau but par l'intermédiaire de Ferran Torres (4-0, 55e), bien servi par José Gaya. Doublé, puis triplé pour le protégé de Pep Guardiola sur une nouvelle passe de Fabian Ruiz (5-0, 72e). Sans réaction, les Allemands s'en sont remis à des actions individuelles à l'image de cette frappe de Serge Gnabry sur la barre (77e). Pas rassasiés, les Espagnols ont trouvé la faille une dernière fois. Bien trouvé en retrait, Oyarzabal a apporté sa pierre à l'édifice en fin de rencontre (6-0, 89e). L'Espagne va donc voir le Final Four alors que l'Allemagne prend une véritable correction. L'Euro est encore loin, mais Toni Kroos et les siens vont devoir se remettre en question...





Le gagnant : Ferran Torres dans tous les bons coups





Que dire du match de Ferran Torres... L'attaquant des Citizens a éclaboussé la rencontre de son talent. Triple buteur, le joueur de 20 ans a également eu une grosse activité sur son couloir droit. Dangereux grâce à sa faculté à percuter, l'ancien de Valence a mis le tournis à Philipp Max. Il aurait pu être récompensé à plusieurs reprises (30e, 47e) mais a manqué ses un contre un face à Neuer. Sorti à un quart d'heure de la fin, sa prestation a dû rendre heureux son entraîneur avant le match contre Tottenham ce week-end.





Le perdant : Joachim Low, le naufrage





Comment ne pas incriminer le sélectionneur allemand au terme de cette humiliation ? Sans idée, Joachim Low a plongé avec les siens. Avec seulement 30% de possession de balle sur l'ensemble de la rencontre, les champions du monde 2014 n'ont absolument pas existé. Critiqué outre-Rhin, Low a échoué à l'image d'une défense qui a encaissé 14 buts sur les six derniers matches. L'Allemagne vient de subir un affront ce mercredi soir, elle qui n'avait plus connu la défaite depuis le 6 septembre 2019. Peur sur la Mannschaft avant d'affronter la France et le Portugal notamment lors du prochain Euro.