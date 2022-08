6 millions F CFA de subventions : GCO au chevet des étudiants de Thiés

La Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) figure au cœur des priorités de Grande Côte Opérations (GCO). Le groupe, spécialisé dans l’exploitation et la production de sables minéralisés, accorde une attention toute particulière à l’éducation. Ce thème, avec la santé, le soutien à l’économie locale et l’environnement constituent les axes prioritaires de sa politique contributive.









C’est ainsi qu’hier l’entreprise a offert des chèques à plusieurs associations d'étudiants dans des communes du Cayor. La cérémonie de remise s'est déroulée à la sous-préfecture de Méouane, en présence des maires de Darou Khoudoss et de Taïba Ndiaye.





« Ces subventions sont destinées aux associations d’étudiants dans différentes communes pour les aider dans leur quotidien, notamment en termes de logistique », a indiqué Guillaume Kurek, Directeur de GCO. « La somme investie est de 6,5 millions FCFA. Notre objectif est de soutenir l’éducation à travers des actions auxquelles nous sommes attachées, comme la création d’écoles ».





De son côté, Abdou Aziz Diop, Président de la Fédération des Elèves et Etudiants de Darou Khoudoss, a, au nom des bénéficiaires, magnifié le soutien de GCO : « C’est un sentiment renouvelé de satisfaction et de gratitude qui nous anime. Ce geste est devenu une coutume : l’année dernière également, nous avons bénéficié de cette subvention. Cela nous aide à améliorer nos conditions sociales de vie. Les étudiants, une fois à l’université, peuvent avoir des logements et des tickets pour la restauration. Souvent, nos problèmes majeurs c’est le logement. Maintenant avec l’appui de la mairie et l’appui de GCO, les étudiants sont quelque peu soulagés. Si toutes les industries de la commune de Darou Khoudoss faisaient autant, les étudiants seraient dans de bonnes conditions pour étudier sereinement. »





Insertion professionnelle





Les étudiants n’ont pas manqué d'Interpeller GCO sur les opportunités d’insertion professionnelle au sein de l’entreprise. Guillaume Kurek n’a pas esquivé la demande : « GCO emploie 1700 personnes dont 1500 emplois autour de Diogo. On ne peut pas continuer à augmenter nos organisations. On a une population d'employés relativement jeune avec une moyenne d’âge d’environ de 40 ans. Les opportunités d’emplois existent mais sont limitées. Notre rôle, en tant qu’entreprise citoyenne à l’écoute des populations environnantes, c’est de pouvoir servir de support à la réalisation de stages. On offre plus l’opportunité d'acquérir de l’expérience. »