6e Forum International sur la Finance Islamique de l'Afrique de l'Ouest 7-8 Juin 2021 au King Fahd Palace

6eme Forum International sur la Finance Islamique de l

L’Institut Africain de Finance Islamique, Aiif. est un terreau fertile d’éclosion des talents aptes à faire profiter le Sénégal et l’Afrique de l’industrie de la finance islamique avec une taille de plus de 3000 milliards de dollars dans le monde avec un taux de croissance entre 10 et 15 pourcent.Après avoir jeté les jalons de l’éclosion de cette industrie lors du 1er Forum International sur la Finance Islamique de l’Afrique de l’Ouest organisé à Dakar en janvier 2010 pour faire du is Sénégal son Hub en Afrique de l’Ouest, l’AIIF est devenue aujourd’hui une institution de référence incontournable dans l’établissement de cette industrie en Afrique.Le 6eme Forum International sur la Finance Islamique de l Afrique de l Ouest prévu les 7 et 8 Juin 2021 au King FAhd Palace à Dakar, propose aux pays de l’Afrique de l’Ouest de saisir les opportunités offertes par l’expertise malaisienne qui a, en bandoulière une expérience de plus de trente années dans les secteurs les plus pointus de l’économie de la finance islamique à savoir le Business Halal, le WaQF, le Tabung Hajj ou Fonds du pèlerinage unique en Malaisie et enfin la FINTECH Islamique.Voici le portrait de Mouhamadou Lamine Mbacke pionnier et champion de cette nouvelle industrie.