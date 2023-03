8 mars : Le Centre des Oeuvres universitaires de Dakar (COUD) célèbre en grande pompe ses femmes

C’est dans une ambiance folklorique, rythmée sous le son des tam-tams et de la Kora, que s’est lancée la cérémonie du sargal des femmes de l’intersyndicale du COUD.









Vêtues de blancs, couleur de la paix, les braves dames travaillant au sein de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont répondu en masse à l’appel du directeur général Maguette Sène.





En cette date du 8 mars dédiée à la journée internationale de la femme, le maire de Malicounda a félicité ses collaboratrices : « Je salue votre bravoure et engagement. Vous êtes les mères, sœurs et tantes des étudiants, alors je me dois de vous remercier »





Présidant la cérémonie, Maguette Sène a adressé un message particulier aux techniciennes de surface.





Pour lui, “les femmes de ménage se distinguent le plus car au quotidien elles s’occupent sans relâche de la propreté des chambres, bureaux sans oublier les allées de l’Université. Elles sont une grande source de motivation”.