93 % des diplômés trouvent du travail : l’Ecole de Code Sonatel Academy met sur le marché 147 personnes

Fondée en 2017, l'École du Code Sonatel Academy est pionnière dans la formation gratuite aux métiers du numérique en Afrique de l'Ouest. Son objectif est de préparer les jeunes et les femmes à intégrer le secteur technologique en pleine expansion, soutenant ainsi la stratégie numérique du Sénégal pour 2025.



L’école poursuit cet élan. La preuve, 147 brillants étudiants ont été honorés ce jeudi 30 mai 2024 au Musée des civilisations Noires. Répartis sur cinq cursus, ces Alumnis ont été formés dans des domaines clés du numérique. Il s’agit du développement web/mobile, du développement Data, du référent digital, AWS (Amazon Web Services) et de l’assistant digital (promotion « Hackeuse »).



D’ailleurs, la dernière citée « (promotion Hackeuse), est un programme spécialement dédié à l'Inclusion Féminine. Elle incarne l'engagement de l’Ecole du Code Sonatel Academy pour l'égalité des genres. Composée de 25 jeunes femmes, principalement déscolarisées, cette cohorte a réalisé un taux de réussite exceptionnel de 100%, démontrant ainsi leur détermination et leur capacité à exceller dans des métiers techniques » s’est félicitée, Aminata Ndiaye Niang, Directrice Générale Adjointe de la Sonatel.



Depuis son lancement, Orange Digital Center (ODC) a formé 982 jeunes à l’École du Codage et a touché 27 389 personnes à travers ses programmes de renforcement des capacités tels que « Tech-Ki », les Unités Mobiles de Formation (UMF), les Ateliers Super codeurs, et les « ODC Club » implantés dans plusieurs universités sénégalaises. La Sonatel Academy a un taux d’insertion dans le monde du travail de 93 %. Elle compte aller plus loin avec un objectif d’insertion socio-professionnelle de 100 %. Ce défi est à sa portée. Le parrain de la promotion 2023, c’est Bamba LO, CEO et co-fondateur de la startup PAPS.