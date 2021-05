9eme édition journée de partage et de solidarité Capsi Production : Zahra Iyane Thiam magnifie l’engagement citoyen des jeunes des SICAP

Les jeunes des quartiers de Liberté 2 et 3 ont marqué la 9eme édition de leur journée de partage et de solidarité. Un événement placé sous le signe de l’hommage à d’illustres disparus de leur localité. Cette année, la manifestation rendait hommage à feu Mourchid Iyan Thiam. Une personnalité religieuse vers qui tous les esprits ont convergé en ce mois béni de ramadan. L’association CAPSI Production et sa marraine Mme Zahra Iyane Thiam, prêts à servir leur quartier les SICAP par des actions de développement et de solidarité.