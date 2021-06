À Bombay, une voiture "avalée" par un parking fait le buzz

La voiture du docteur Kiran Doshi est devenue en une journée une célébrité internationale.

Car swallowed completely by a sinkhole in residential complex in Mumbai.. Later discovered that it was a covered well under a parking lot! pic.twitter.com/nvLct0QqfU — Subodh Srivastava ???????? (@SuboSrivastava) June 13, 2021

C’est une scène qui semble tirée d’un cauchemar au ralenti, où le monde devient mou comme de la guimauve : dimanche, à Bombay, dans le quartier résidentiel de Ghatkopar, une voiture a été littéralement gobée par un trou qui s’est subitement formé sur le parking. Filmée par un riverain, la vidéo est très devenue virale sur les réseaux sociaux.Les causes de cet incident sont doubles : il y a tout d’abord les pluies diluviennes de la mousson qui ont inondées le sous-sol, fragilisant l’infrastructure. En cause aussi selon la police, la construction du parking, menée sans grand souci de sécurité par les propriétaires de la résidence qui ont simplement recouvert un puits qui se trouvait là d’une couche de ciment. L’administration des travaux publics de Bombay a d’ailleurs tenu à se dédouaner, expliquant qu’il s’agissait d’une initiative privée réalisée sur un terrain privé n’impliquant pas les fonctionnaires municipaux.Dans cette ville démesurée et anarchique de 20 millions d’habitants, la mousson, qui dure de juin à septembre, provoque chaque année des dégâts toujours nombreux et parfois dramatiques : formation de dolines, débordement des égouts, effondrement de bâtiments et accidents mortels.Quant à la voiture, elle a été récupérée douze heures plus tard, bonne pour la casse… Son propriétaire, le docteur Kiran Doshi, préfère sourire de cette mésaventure : «Je n’aurais jamais imaginé voir une chose pareille» a-t-il confié à la presse locale.