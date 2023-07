À la découverte d'Amaza le chanteur guinéen adoubé par la presse africaine !

Alors qu'il vient tout juste de sortir Sa nouvelle chanson intitulée "le goût est mélangé" qui ne cesse de donner des couleurs sur les réseaux sociaux une belle chanson d'amour que le jeune chanteur a sorti récemment mais il n'aurait jamais cru l'exploit énorme que sa nouvelle pépite a réalisé en deux semaines seulement avec 1 millions de vues sur Youtube et classée en tendance sur Tik Tok, une grande première en Guinée sur la scène musicale.





Né le 12 juin 1992 à Conakry Amadou Mouctar Kaba de son vrai nom a grandi dans un quartier populaire de Conakry, influencé par une diversité culturelle à savoir le théâtre, la percussion, la danse et la musique.





Amaza est motivé par le célèbre Artiste chanteur reggeaman Guinéen Takana c'est au seuil des années 2009 que ce dernier lui a donné le fibre artistique à l'occasion d'un concert où le jeune était complément excité avec l'envie de devenir chanteur. Depuis ce jour alors qu'il était encore lycéen le jeune chanteur s'est donné le courage pour concrétiser ses rêves. Avec un talent pur doté d'une voix puissante Amaza capte toutes les attentions sur scène avec ses textes et ses odes en amour.





Artiste en même temps leader d'opinion Amaza utilise les vécus quotidiens de son environnement comme source d'inspiration pour réaliser ses oeuvres. Il chante l'amour, le social, l'actualité en mettant en vedette les femmes qu'il considère comme une grande utilité dans la société. "Je parle de l’actualité,du social,de l’amour mais aussi de la femme parce que j’ai de grandes affections pour les femmes et je pense qu’elles ont vraiment leur place dans la société" nous confie dans les colonnes de Seneweb.





À l'heure actuelle le jeune Amaza est l'artiste Guinéen le plus vendu, il occupe la première place sur les tendances et dans les plateformes streaming. Adoubé par la presse Guinéenne et la critique nationale l'artiste exprime toute sa joie sur cette belle consécration notée au début de sa carrière. "Je pense que ma force c’est mon originalité et mon authenticité. Mais aussi mon équipe parce que c’est grâce à eux qu’on a pu vous proposer ce contenu. C’est un honneur mon seul secret c’est le travail et le dynamisme de mon équipe de Production qui est Mood Music Group".





À son actif l'artiste n'a pas encore sorti d'albums il prépare son deuxième single le mois prochain son seul objectif c'est de conquérir les plus grandes scènes du monde entier avec sa culture et sa musique.