À Tambacounda: les talibés entonnent en choeur la chanson "Yeufi Doof" de Baye Mass

Le titre ''Yeufi Doof'', une chanson de Baye Mass qui a connu un franc succès fou Sénégal et dans la sous-région a été entonné par des jeunes à Tambacounda. En tournée, depuis quelques jours à l'intérieur du pays, le chanteur, Baye Mass, a été accueilli, par un bain de foule à Kédougou, Ziguinchor et dans quelques localités au sud du pays. Cette tournée s'inscrit dans le cadre d'une sensibilisation sur l'éducation et la la promotion de son nouveau projet " Yeufi Doof"





A l'étape de Tambacounda, le chanteur a été accueilli par un groupe de jeunes talibés qui l'ont suivi sur son itinéraire en chantant à l'unisson ''Yeufi Doof'', un geste que le chanteur a jugé positivement en descendant de sa voiture pour chanter avec les enfants. Baye Mass a saisi l'occasion pour adresser un message aux talibés en leur suggérant de bien apprendre le saint coran.





Par ailleurs, le titre ''Yeufi Doof'', du chanteur a été diffusé hier dans la radio nationale de la RDC (République Démocratique du Congo) utilisé comme moyen d'expression pour les animateurs pour sensibiliser la jeunesse en faisant la traduction en français.