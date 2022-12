Abass Fall, député : «Le président de l’Assemblée nationale est pire que Macky Sall»

Député et membre de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), Abass Fall a déclaré, ce lundi 1er décembre que le président de l’Assemblée nationale est «pire que Macky Sall». Dénonçant plusieurs "injustices" faites par Dr Amadou Mame Diop, le premier adjoint à la mairie de Dakar a affirmé que l’opposition n’a cessé d’attirer l’attention de l’opinion publique sur les dérives à l’Assemblée nationale. Et ceci, depuis le 12 septembre date de la cérémonie d’installation de cette 14ème législature. « On ignorait que le véritable problème de l’Assemblée nationale, c’était le président Dr Amadou Mame Diop. Il vient de nous montrer son vrai visage ».